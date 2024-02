https://sputniknews.lat/20240224/campana-de-difamacion-evo-morales-defiende-a-amlo-de-acusaciones-desde-eeuu-1148486150.html

"Campaña de difamación": Evo Morales defiende a AMLO de acusaciones desde EEUU

"Campaña de difamación": Evo Morales defiende a AMLO de acusaciones desde EEUU

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se solidarizó este 23 de febrero con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fue señalado en un... 24.02.2024, Sputnik Mundo

"Expresamos nuestra solidaridad con el hermano presidente ante la campaña de difamación y calumnias emprendidas por gente que se hace llamar periodistas, pero que solo responden a los intereses políticos, económicos y guerreristas de los Estados Unidos y de las oligarquías locales", afirmó Morales en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.El 22 de febrero, The New York Times publicó una nota en la que asegura que el Gobierno de Estados Unidos investigó alegatos de que grupos de narcotraficantes habrían pagado millones de dólares a los hijos y otros allegados del mandatario mexicano antes y después de ser electo en las elecciones de 2018.En su conferencia de prensa, López Obrador dijo que el artículo es completamente falso y acusó al diario neoyorquino de calumniarlo a él y a su familia.La publicación se suma a otros reportajes difundidos el pasado 31 de enero por Pro Publica, Deutsche Welle e Insight Crime, que también vinculan al presidente con grupos de narcotraficantes, aunque en todos los artículos se señala que no hay ninguna investigación abierta contra el mandatario federal mexicano en Estados Unidos, además de que tampoco ofrecen pruebas. La publicación de The New York Times tiene lugar a una semana de que inicien las campañas electorales de cara a las elecciones de junio, en las que se renovará la Presidencia, ambas cámaras del Congreso y seis gubernaturas, entre otros cargos de elección popular.

