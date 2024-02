https://sputniknews.lat/20240224/espectaculo-de-payasos-que-dice-la-fallida-prueba-de-misil-trident-ii-en-el-reino-unido-1148496783.html

"Espectáculo de payasos": ¿qué dice la fallida prueba de misil Trident II en el Reino Unido?

El reciente fracaso de los ensayos del misil intercontinental Trident II, que cayó a escasos metros del submarino británico desde el que se lanzó, "está... 24.02.2024, Sputnik Mundo

"Es una nación que se encuentra en una profunda crisis económica y política, y las FFAA lo reflejan. Las comparo con el personaje [de Scooby-Doo] Scrappy-Doo porque corren detrás de EEUU como un pequeño esbirro hablando un poco más allá de sus propias capacidades", subrayó Kelly antes de mencionar una serie de fracasos de la Marina Real británica, entre ellos el choque de dos buques de guerra en el golfo de Yemen.Al igual que el personaje de Scrappy-Doo, la Marina Real británica actúa con una confianza suprema en sus capacidades, pero no puede respaldar su bravata, añadió."No debemos olvidarnos de que es el Ejército que se retiró a toda velocidad tras una ocupación fallida de 20 años en Afganistán. Fueron derrotados por hombres en camionetas (...) Ahora agita su sable y amenaza a Rusia, China e Irán", explicó Kelly.En su opinión, es algo así como "el síndrome del hombre pequeño en un bar. Deja de actuar agresivamente porque vas a conseguir la pelea que estás pidiendo y no estás nada preparado para ella".Kelly señaló que las fuerzas británicas no sólo están experimentando importantes problemas de equipamiento, sino que tampoco están cumpliendo sus objetivos de reclutamiento, calificándolo de "crisis enorme" y reafirmando que los problemas no se limitan a la rama naval.Agregó que solían tener un gran eslogan sobre su principal carro de combate, el Challenger 2, del que decían "que no se había perdido en el campo de batalla desde su introducción hace un par de décadas. El tanque en sí duró unas dos o tres semanas cuando llegó a Ucrania antes de que uno de ellos quedara como un armatoste en llamas.""Si [el lanzamiento fallido del misil Trident] hubiera ocurrido en Corea del Norte, los medios de comunicación occidentales se habrían reído de ello. Aquí, tenemos al Reino Unido completamente incapaz de lanzar un misil, lo que ha costado una cantidad desorbitada de dinero mientras la sanidad y la educación caen en la ruina", concluyó.

