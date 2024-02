"No es guerra, es genocidio": Lula reitera sus señalamientos contra Israel

"De la misma manera que dije, cuando estaba en prisión, que no aceptaría ningún trato para salir de la cárcel, que no cambiaría mi libertad por mi dignidad, digo: no cambiaré mi dignidad por la falsedad. Estoy a favor de la creación de un Estado palestino libre y soberano. Que este Estado palestino viva en armonía con el Estado de Israel. Lo que está haciendo el Gobierno israelí no es guerra, es genocidio. Están asesinando a niños y mujeres", dijo Lula en la red social X.