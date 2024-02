https://sputniknews.lat/20240226/alto-cargo-ruso-confirma-la-liberacion-completa-de-la-ciudad-de-avdeyevka-1148528676.html

Alto cargo ruso confirma la liberación completa de la ciudad de Avdéyevka

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de Rusia liberaron por completo la ciudad de Avdéyevka, ubicada en el centro de la región de Donetsk, tras meses de combates con... 26.02.2024, Sputnik Mundo

Los soldados rusos de la Región Militar Centro liberaron la ciudad de Avdéyevka el 17 de febrero en encarnizados choques con las tropas de Kiev, que perdieron más de 1.500 hombres en un día. Pushilin señaló también que de momento se desconoce el número de residentes que quedan en la ciudad. "Aún no se ha determinado la cifra exacta de residentes. Ya se dio la disposición para que las organizaciones de voluntarios, y no solo los militares, empiecen a trabajar con la gente. Estimo que debe haber algunos cientos de personas, es una estimación subjetiva", subrayó. El responsable de Donetsk indicó que no todos los habitantes quieren irse de Avdéyevka a los centros de acogida provisional. Pushilin remarcó también que muchos residentes buscan tramitar la obtención de la ciudadanía rusa.

