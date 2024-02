https://sputniknews.lat/20240218/avdeyevka-es-la-clave-por-que-tomar-el-control-de-la-ciudad-tiene-importancia-estrategica-1148317386.html

Avdéyevka es la clave: ¿por qué tomar el control de la ciudad tiene importancia estratégica?

Las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado el control absoluto de Avdéyevka, confirmó el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. La ciudad desempeña un papel... 18.02.2024, Sputnik Mundo

Sputnik te ofrece las claves sobre el papel de la ciudad en el conflicto ucraniano, su ubicación y los episodios cruciales desde el inicio de las hostilidades en 2014 hasta la actualidad.La importancia estratégica de AvdéyevkaAvdéyevka es una pequeña ciudad situada a menos de 10 kilómetros de Donetsk. Su importancia para Ucrania radica en que es un gran nudo ferroviario y un potente centro industrial. A unos cuantos kilómetros se encuentra la vía férrea que une Donetsk, Górlovka y Lugansk.Para ambas partes, Rusia y Ucrania, Avdéyevka tiene una gran importancia política y militar, comentó a Sputnik el director del Centro de Estudios Militares y Políticos del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, el profesor Alexéi Podberiozkin. Esta localidad "es la parte central del frente", explicó.De acuerdo con el experto, en la zona de Avdéyevka se concentran las mejores fortificaciones y fue allí donde se desplegaron las unidades ucranianas más preparadas para el combate y el mayor número de equipos. Su feroz resistencia "marcó no solo esta área, sino también toda la capacidad de resistencia de las FFAA de Ucrania", destacó.Rusia intentaba desplazar a las tropas de Ucrania a una distancia segura para que Donetsk no sufriera el fuego de la artillería ucraniana, que estaba asentada en Avdéyevka y podía bombardear zonas residenciales de la ciudad con relativa impunidad, detalló el veterano académico ruso especializado en asuntos militares e internacionales, Andréi Koshkin."La liberación de Avdéyevka ha hecho posible alejar la línea del frente de Donetsk, asegurándola así significativamente de los ataques terroristas del criminal régimen de Kiev", indicaron, a su vez, desde la Defensa rusa.Además, el control de la ciudad permitirá a las fuerzas rusas avanzar más hacia el oeste de Ucrania, haciendo retroceder a las fuerzas de Kiev, impidiéndoles lanzar nuevos ataques contra ciudades rusas aledañas, añade el experto.Avdéyevka y el conflicto en el sudeste de UcraniaTras el inicio de las protestas en Donbás en 2014 en respuesta al golpe de Estado de Kiev, la ciudad estuvo controlada por milicias durante varios meses, pero en julio de 2014 las fuerzas ucranianas la capturaron. Como resultado, obtuvieron un puesto avanzado en las líneas del frente, cerca de Donetsk y de otra ciudad importante con un nudo ferroviario, Yasinovátaya. Desde Avdéyevka, las FFAA de Ucrania enviaban equipos de sabotaje y reconocimiento, y bombardeaban constantemente las carreteras y la ciudad vecina. Avdéyevka y la operación militar especial en UcraniaTras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, a finales de febrero de 2022, la situación en Avdéyevka no cambió significativamente durante mucho tiempo. Las tropas de Donbás, y después las fuerzas rusas, siguieron estrechando el cerco en torno a la ciudad, tratando de liberarla lo antes posible.La situación cambió en octubre de 2023. El 10 de octubre, el Ejército ruso lanzó una intensa ofensiva hacia Avdéyevka en un esfuerzo por desalojar a las tropas ucranianas. En enero de 2024, fuerzas rusas consiguieron entrar en la ciudad y entablar combates callejeros.A principios de febrero, la situación era crítica para los combatientes de Ucrania y varios observadores militares señalaron la amenaza de un cerco. Pero Kiev no dio la orden de retirarse de la localidad y envió a la urbe algunas de sus unidades más experimentadas como refuerzo. Sin embargo, a mediados de mes, se conoció que la ciudad pronto quedaría finalmente bajo el control de las tropas rusas. La Casa Blanca calificó la situación de "crítica" para las fuerzas ucranianas.La liberación de Avdéyevka repitió la rendición con Artiómovsk (Bájmut), donde el Ejército ucraniano sufrió enormes pérdidas, pero fue incapaz de mantener la ciudad.El 17 de febrero, el comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Olexandr Sirski, anunció la retirada de las tropas de la ciudad. Más tarde ese mismo día, el ministro de Defensa ruso confirmó que las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado el control absoluto de Avdéyevka.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a las fuerzas rusas por "tan importante victoria y por tal éxito" en Avdéyevka, reportó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.La última línea defensiva de las FFAA ucranianas, que no había cambiado desde 2014, cayó.

