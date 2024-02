https://sputniknews.lat/20240217/las-tropas-ucranianas-se-retiran-de-avdeevka-1148304961.html

Las tropas ucranianas se retiran de la ciudad de Avdeevka

Las tropas ucranianas se retiran de la ciudad de Avdeevka

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Olexandr Sirski, anunció la decisión de retirar sus tropas de Avdeevka y pasar al modo defensivo. 17.02.2024, Sputnik Mundo

Por su parte, el comandante de la agrupación Tavria de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Tarnavsky, afirmó que las tropas ucranianas ya se habían retirado de esta ciudad de la región de Donetsk. "Basándome en la situación operativa en torno a Avdeevka, para evitar el cerco y preservar la vida y la salud de los militares, he decidido retirar nuestras unidades de la ciudad y pasar a la defensa en líneas más favorables", señaló Tarnavsky en su canal de Telegram. El anuncio ocurre tras meses de constantes fracasos de las fuerzas de Zelenski, que no pueden hacer frente a las tropas rusas en un conflicto que ya va para dos años de haber iniciado. Mientras tanto, y a pesar de la realidad en el campo de batalla adversa para Kiev, el Congreso de Estados Unidos formuló una nueva propuesta bipartidista para seguir enviando fondos a Ucrania, aunque con un presupuesto menor al que había planteado la Administración Biden en octubre de 2023. Según dicha propuesta, el país gobernado por Volodímir Zelenski recibiría 47.690 millones de dólares, y no 61.400 como lo había pedido el presidente Joe Biden.

