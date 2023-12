https://sputniknews.lat/20231229/el-ejercito-de-ucrania-podria-colapsar-en-cualquier-momento-1147020632.html

"El Ejército de Ucrania podría colapsar en cualquier momento"

Las Fuerzas Armadas ucranianas están perdiendo batallas en el terreno y podrían colapsar en cualquier momento en un futuro próximo, señaló el analista Stephen...

En un artículo publicado en el portal especializado Weapons and Strategy, Bryen sostiene que se observan reveses de las tropas ucranianas en casi todas partes a lo largo de la línea de contacto contra el Ejército de Rusia. "Los rusos han obligado a los ucranianos a salir de Márinka, un pueblo estratégico del Donbás, y están despejando los pueblos alrededor de Bajmut, Avdeevka (...) y otros lugares", explica el especialista. De acuerdo con Bryen, el propio Valery Zaluzhni, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, espera que la ciudad de Avdeevka caiga en los próximos meses y los ucranianos "tendrán que retirarse antes o acabar en una misión suicida tratando de resistir ataques devastadores"."Washington estará atento al desarrollo de la situación en los próximos días y semanas, y le preocupará que todo el panorama de la guerra pueda volverse mortalmente negativo para Estados Unidos y la OTAN", señala. La falta de soldados sería el gran problemaEl analista destaca que las grietas en el campo político son cada vez mayores al grado de que personajes como Yulia Timoshenko — primera ministra de Ucrania en dos ocasiones, ahora diputada en el Parlamento y partidaria de la adhesión de Kiev a la Unión Europea (UE) y la OTAN— afirman que el país está en un callejón sin salida y se enfrenta a la derrota.Pero, además, dice Bryen, Ucrania se enfrenta a un enorme problema de escasez de personal militar a medida que sufre cada vez más bajas en el frente. Según el especialista, para reclutar a nuevos soldados, Ucrania tiene que recurrir a tácticas de reclutamiento forzoso: tomar a hombres de la calle o de apartamentos, de coches, de clubes, en pasos fronterizos y en cualquier otro lugar donde se les pueda encontrar. Incluso el diario británico The Times informó recientemente que Kiev podría reclutar refugiados afectados por el conflicto. El reclutamiento forzoso de soldados tiene implicaciones políticas negativas para los dirigentes ucranianos y también tiene implicaciones fuera de Ucrania, porque muchos hombres ucranianos en edad de alistarse se encuentran ahora en Europa, sostiene el experto.Según el analista, Ucrania quiere que regresen a la fuerza y algunos gobiernos europeos, como el de Estonia, han declarado que podrían "entregar" a los ucranianos sanos.De acuerdo con Bryen, incluso con la nueva movilización, llevará meses entrenar a los reclutas, en su mayoría poco dispuestos, y ponerlos en el campo de batalla. Para entonces, Ucrania habrá perdido aún más terreno frente a las fuerzas rusas. El experto concluye que, ante este escenario, no es probable que Moscú acepte un acuerdo de alto al fuego sin un acuerdo político. "Zelenski no llegará a ningún acuerdo político con Rusia", subraya Bryen."Dado que los esfuerzos de Washington por debajo de la mesa para intentar concertar un alto al fuego no han dado ningún fruto, las únicas opciones son entrar en el conflicto (lo que significaría una guerra en Europa) o llegar a un acuerdo. Si Washington realmente quiere un acuerdo político, Zelenski no puede negociarlo. Tendrá que irse", pronostica el especialista."Washington puede decidir que la única salida es un golpe de Estado en Ucrania, sustituyendo a Zelenski por un líder político o militar dispuesto a sentarse con los rusos", concluye.

