La OTAN se vuelve "un desastre" mientras Rusia gana en Ucrania

La OTAN se vuelve "un desastre" mientras Rusia gana en Ucrania

Aunque públicamente se muestran como un bloque militar de naciones fuertes con intenciones de 'defender' a Kiev, lo cierto es que la Organización del Tratado... 22.12.2023

De acuerdo con un artículo publicado por el reconocido analista militar Stephen Bryen, mientras la Alianza atlántica muestra desacuerdos y desorganización, la mayoría de los informes a nivel global dejan ver que Rusia se ha impuesto en Ucrania gracias a una ofensiva con objetivos particularmente dirigidos. "Arreglar a la OTAN es un problema muy difícil, porque ha pretendido ser una alianza ofensiva y no un sistema de defensa. Con su misión corrompida y su frontera con Rusia enormemente ampliada (casi toda Europa del Este, Finlandia), la ambición de la OTAN de añadir Ucrania está muy lejana, porque esta vez los rusos no aceptaron el objetivo expansionista de la OTAN", señala el también exdirector de personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Entre los problemas que la Alianza enfrenta, Bryen menciona que miembros como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos registran un importante problema de falta de reclutas y de estancamiento en la llegada de nuevos que puedan ocupar puestos que se han ido vaciando con el tiempo.Alemania, por ejemplo, carece de reclutas y es tal la situación que el gobierno ha comenzado a plantear la posibilidad de instaurar algún tipo de sistema de reclutamiento, pero la actual Administración no cuenta con la fuerza política para proponerla al parlamento y que sea aprobada.Del lado británico, Byen cita un reporte de Defense and Security Monitor en el que se informa sobre un estancamiento en el reclutamiento, recortes de personal, viviendas militares en mal estado, municiones agotadas, entre otras dificultades que enfrentan las fuerzas armadas.Estados Unidos tampoco se salva de los problemas, pues, según informa el también experto y analista en materia de defensa y seguridad, su ejército se enfrenta a una crisis de reclutamiento y a la dificultad de graduar suboficiales (NCOs) capaces.Otro problema importante que presentan los ejércitos de la OTAN es la falta de experiencia en combate real, situación que ha quedado demostrada en el actual conflicto de Ucrania.Sobre Ucrania, aunque no es miembro de la OTAN, el autor asegura que el Ejército de ese país enfrenta un enorme déficit de personal y que el uso de medidas draconianas de reclutamiento es impopular y podría obligar al presidente Volodímir Zelenski a renunciar.De acuerdo con un reciente artículo de The Washington Post, la fuerzas armadas de Ucrania no logran reclutar a los hombres más jóvenes e idóneos para el campo de batalla gracias a "una combinación de corrupción, exenciones y cautela política", que impide que llevar al frente de batalla a los mejores o más idóneos.El diario estadounidense destaca que esa mezcla ha protegido a gran parte de la clase media urbana de Ucrania de tener que luchar en las frías y embarradas trincheras, mientras en la larga línea del frente una parte desproporcionada de los reclutas son hombres de mediana edad demasiado pobres para comprar su salida.

