Kiev admite que hubo retrasos en la mitad de las armas occidentales que recibió

"El 50% de los compromisos no se cumplen a tiempo", aseguró Umérov, al tiempo de decir que "el compromiso" asumido por los aliados de Kiev no siempre se traduce en "una entrega de armamento". Días antes, la Unión Europea (UE) admitió que no cumplirá el plan de entregar más de un millón de proyectiles de artillería a Ucrania antes de marzo, sino que espera completar los envíos a finales de año. Kiev ha denunciado durante meses que la escasez de armamento y municiones le afecta directamente en su desempeño en el campo de batalla frente a Moscú.Según Umérov, los retrasos en las entregas de armamento afectan a las tropas ucranianas y las ponen en una situación de desventaja "en las matemáticas" del conflicto con las fuerzas rusas. El 23 de febrero, el diario británico Financial Times reportó que, ante la pausa en el apoyo proveniente de Estados Unidos, Europa estaría recaudando millones de dólares en condición de emergencia para dotar de municiones a Kiev.De acuerdo con el medio, algunos países europeos estarían apurados en recaudar 1.500 millones de dólares en fondos de emergencia para suministrar a Ucrania proyectiles de artillería procedentes del extranjero.Por otra parte, la empresa alemana Rheinmetall, el mayor fabricante de municiones de Europa, tiene previsto abrir una nueva fábrica en Ucrania que producirá, según la compañía, hasta 100.000 municiones de calibre de 155 milímetros al año, incluidas las cargas propulsoras.

