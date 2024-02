https://sputniknews.lat/20240226/la-casa-blanca-admite-que-no-tiene-pruebas--de-una-supuesta-influencia-rusa-en-elecciones-de-eeuu-1148519013.html

La Casa Blanca admite que no tiene pruebas de una supuesta "influencia rusa" en elecciones de EEUU

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, admitió este 25 de febrero que Estados Unidos no tiene evidencia de que el Gobierno ruso esté... 26.02.2024, Sputnik Mundo

"No puedo hablar de evidencia ahora", dijo Sullivan en una entrevista con el programa Meet the Press, de la cadena de televisión NBC."Esta no es una cuestión de políticas, es una cuestión de seguridad nacional", añadió.De acuerdo con Sullivan, Washington va a "estar vigilante" de cualquier interferencia extranjera en las elecciones presidenciales, y va a involucrar al Congreso sobre una base bipartidista porque "esto debería de ir más allá de la política".Previamente, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Naryshkin, subrayó que Moscú nunca interferiría en las elecciones presidenciales estadounidenses.El 17 de febrero pasado, el presidente Joe Biden también reconoció que no tiene pruebas de la supuesta "amenaza rusa" en el espacio."No hay pruebas de que [los rusos] hayan tomado la decisión de seguir adelante con nada en el espacio", señaló el mandatario."En primer lugar, lo que Rusia está haciendo en este momento no supone una amenaza nuclear para los estadounidenses ni para ninguna otra parte del mundo", dijo Biden en rueda de prensa desde la Casa Blanca, cuando se le preguntó si le preocupaba una supuesta "amenaza rusa" en el espacio.Sus declaraciones ocurrieron días después de que la prensa occidental informara sobre los supuestos esfuerzos de Moscú en lanzar una nueva arma nuclear al espacio, presuntamente diseñada para socavar la red de satélites de Estados Unidos.De este modo, Biden secunda lo que ya había externado el Gobierno ruso el 15 de febrero: que todo se trata de rumores infundados.

