EEUU busca reclutar a graduados rusos para interferir en la elección presidencial de marzo

EEUU busca reclutar a graduados rusos para interferir en la elección presidencial de marzo

El Servicio de Inteligencia Exterior ruso informó que Estados Unidos planea reclutar a graduados de programas de intercambio para crear una quinta columna que... 12.01.2024

2024-01-12T02:13+0000

2024-01-12T02:13+0000

2024-01-12T02:13+0000

internacional

eeuu

washington

occidente

serguéi narishkin

departamento de estado (eeuu)

rusia

Estados Unidos pretende intensificar sus esfuerzos de intromisión utilizando a graduados rusos de programas de intercambio estadounidenses para interferir en las elecciones presidenciales rusas, informó en un comunicado la oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), citando al director del servicio, Serguéi Narishkin.Estados Unidos cree que los becarios rusos de programas estadounidenses podrían convertirse en la fuerza central de esta quinta columna, si se "tratan adecuadamente", afirmó Narishkin."Según los cálculos del Departamento de Estado, el número de becarios rusos de programas educativos y culturales estadounidenses, como Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel y otros, supera las 80.000 personas", señala la dependencia."Con el 'manejo adecuado', como creen los estadounidenses, pueden reemplazar a la oposición no sistemática que ha huido en masa a Occidente y convertirse en el elemento central de la quinta columna", continúa el comunicado.La agencia también señaló que Washington busca involucrar a los becarios rusos en la elaboración de nuevos esquemas de sanciones para presionar a Rusia."Washington está intensificando sus esfuerzos para restablecer los contactos con estos ciudadanos, fijando una comunicación confidencial con ellos. El plan implica involucrar activamente a los exbecarios en una lucha política contra las autoridades rusas", calificó la oficina de inteligencia. "Ya se está preparando un programa para tal esfuerzo, que incluye sesiones de capacitación en los países vecinos. Se hará especial hincapié en enseñar métodos a los participantes para alimentar la discordia interétnica y social, interferir en las elecciones y desacreditar a los dirigentes de Rusia en las redes sociales", señala el comunicado."En las reuniones se prestará especial atención a perfeccionar la comunicación segura con los 'administradores de casos' estadounidenses. Washington también espera involucrar a los becarios en la preparación de nuevos mecanismos para imponer sanciones a Rusia", agrega.El Servicio de Inteligencia Exterior subrayó que en vísperas de las elecciones presidenciales rusas, Estados Unidos aprovecha cualquier oportunidad para agitar la situación en el país. "Al parecer, en un futuro no muy lejano, el Departamento de Estado se hará cargo de los alumnos de las guarderías y escuelas angloamericanas", concluye el comunicado.

eeuu

washington

occidente

