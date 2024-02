https://sputniknews.lat/20240226/la-policia-de-dinamarca-cierra-la-investigacion-de-las-explosiones-en-los-nord-stream-1148524048.html

La Policía de Dinamarca cierra la investigación de las explosiones en los Nord Stream

La Policía de Dinamarca cierra la investigación de las explosiones en los Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — La Policía de Dinamarca anunció el cierre de la investigación sobre las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, concluyendo que se... 26.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-26T09:54+0000

2024-02-26T09:54+0000

2024-02-26T10:16+0000

internacional

nord stream 2

nord stream

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

dinamarca

🌍 europa

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/1e/1131015302_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f2e475e54ba458800af45c9abbaf55c.jpg

Según el informe, Dinamarca no encontró motivos suficientes para incoar un procedimiento penal en relación con la emergencia de los gasoductos."La Policía de Copenhague no puede hacer más comentarios y no estará disponible para entrevistas sobre la investigación", añade el documento.El fiscal sueco Mats Ljungqvist declaró a principios de febrero que la investigación sobre el caso de las explosiones en los gasoductos se había dado por concluida por no ser competencia del país. Aseguró que Alemania continuaría la investigación.El sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 marcó un punto de quiebre en el conflicto ucraniano no solo por sus consecuencias económicas —gran parte de Europa dependía del económico gas ruso—, sino por sus implicaciones geopolíticas, ya que la infraestructura atravesaba por las zonas económicas exclusivas de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania.Aquel 26 de septiembre de 2023, 3 de las 4 líneas de los gasoductos rusos fueron blanco de sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, en un punto cercano de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas bajo control de la OTAN.En febrero de 2023, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, afirmó que buzos militares estadounidenses colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022, que luego fueron activadas por los noruegos.

https://sputniknews.lat/20240207/ataques-a-los-nord-stream-son-un-plan-de-eeuu-de-abrir-una-brecha-entre-rusia-y-europa-occidental-1148053855.html

dinamarca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nord stream 2, nord stream, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, dinamarca, 🌍 europa