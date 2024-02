https://sputniknews.lat/20240226/manipulacion-y-deep-fakes-lo-que-podria-avecinarse-en-mexico-de-cara-a-las-elecciones-1148536969.html

Manipulación y 'deep fakes': lo que podría avecinarse en México de cara a las elecciones

Desde hace algunos años, las batallas electorales también se libran en terrenos digitales, pero esta vez la proliferación de noticias falsas, deep fakes o noticias sacadas de contexto podrían jugar un rol fundamental en el posicionamiento de uno u otro candidato en México, asegura el doctor Carlos Piña, coordinador del Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de las Redes Sociales en Internet (LARSI) de la Universidad Veracruzana.De acuerdo con el experto, con todo el contexto generado hasta ahora en el país latinoamericano, sí se puede anticipar una batalla "brutal" en las redes, sobre todo entre las dos aspirantes principales a la presidencia: Claudia Sheinbaum, del partido oficialista Morena, y Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México. En el caso de X y otras redes sociales, dice Piña, los únicos que podrían tener la información sobre cómo operan y quién financia las granjas de bots son los propios dueños de la empresa, y ellos "no van a soltar esa información", agrega. "La única manera de comprobar esta información es poder entrar a los sistemas de Google o de otras plataformas para nosotros mismos poder observar si hay un sesgo en el algoritmo o si el mismo algoritmo está potenciando estas tendencias; sin embargo, quienes pueden tener acceso son los especialistas y técnicos que se localizan en San Francisco, ni siquiera en Latinoamérica", apunta el experto.Por ello, afirma, es imposible comprobar lo denunciado recientemente por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a YouTube de haberlo censurado en uno de sus videos en la plataforma, donde el jefe de Estado divulgó el número telefónico privado de la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, en el marco de un conflicto entre el Ejecutivo de México y ese rotativo norteamericano por un reportaje que vincula al mandatario con grupos del crimen organizado. Sin embargo, señala Piña, no es posible asegurar que YouTube cometió un acto de censura por retirar una conferencia de prensa del mandatario. En cambio, dice, sí se puede sugerir que el mandatario infringió los estatutos de la plataforma y, por ello, fue sancionado. "YouTube es muy claro en el sentido de que está prohibido el doxxeo, el acoso y la exhibición de datos personales que puedan dañar la privacidad de una persona", comenta el académico con especialidad en información digital.La reacción de López Obrador contra YouTube no fue menor. El mandatario sugirió que la empresa "estaba tomada por conservadores", quienes, dijo, a su vez están ligados con empresarios y diplomáticos mexicanos como Claudio X. González y Jorge Castañeda. "No solo es un asunto técnico, sino político. Ni modo que se le apliquen a los adversarios. Si me [insultan], si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también, ¿no me afecta?", agregó López Obrador. ¿Se vienen las campañas sucias?Por todo este contexto, en el que proliferan noticias falsas que pretenden mermar la imagen de Sheinbaum y de Gálvez, es probable que las campañas electorales que se inician este 1 de marzo estén impregnadas de estrategias digitales que fomenten la desinformación, refiere Piña. En ese sentido, el doctor Piña destaca que no existe una regulación legal sobre la actuación de los dueños de las plataformas y ni el Instituto Nacional Electoral de México (INE) ni otra entidad tiene la facultad de exigir cuentas o información a estas empresas tecnológicas.

