https://sputniknews.lat/20240225/visitas-de-sheinbaum-y-xochitl-al-papa-francisco-marketing-politico-o-vulneracion-al-estado-laico-1148481985.html

Visitas de Sheinbaum y Xóchitl al papa Francisco: ¿marketing político o vulneración al Estado laico?

Visitas de Sheinbaum y Xóchitl al papa Francisco: ¿marketing político o vulneración al Estado laico?

Las visitas que hicieron las dos principales candidatas a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum (del partido oficialista Morena) y Xóchitl Gálvez... 25.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-25T21:30+0000

2024-02-25T21:30+0000

2024-02-25T21:30+0000

américa latina

papa francisco

claudia sheinbaum

xóchitl gálvez

vaticano

méxico

sociedad

religión

elecciones presidenciales en méxico (2024)

partido acción nacional (pan)

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/19/1148516073_0:410:1530:1271_1920x0_80_0_0_b46c47239d6072500ae087adb17e2d02.jpg

De acuerdo con registros censales divulgados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), hasta 2020, el porcentaje de población mexicana que se declara católica es 77,7 %; sin embargo, aunque siguen siendo la gran mayoría, esta cifra es 19 puntos menos desde 1980 y 10,2 puntos menos desde el 2000.Además ser una estrategia electoral con la que ambas candidatas buscan ganar las simpatías de la mayoría católica de la población mexicana, las visitas al Vaticano también representan, de cierto modo, una vulneración a la laicidad del Estado Mexicano, establecida hace ya casi 164 años, sugiere en entrevista con Sputnik Felipe Gaytán Alcalá, profesor investigador en la Universidad La Salle.El experto en sociología de la religión explica que la vulneración al Estado Laico en la parte más ortodoxa del concepto se presenta porque las candidatas son políticas aspirantes a un cargo y no deberían visitar al líder religioso como feligreses, como lo hizo Xóchitl Gálvez, según Gaytán."Yo sí creo en la divina providencia", respondió Gálvez cuando una periodista le preguntó cómo había logrado concretar una visita con el papa Francisco tan rápido. Buena estrategia de imagenEn términos de imagen política, el encuentro con el sumo pontífice es percibido como una buena estrategia que ubica a las aspirantes presidenciales como figuras reconocidas que están al nivel de líderes mundiales, explica en entrevista con Sputnik el especialista en comunicación política, Javier Esquivel."Pocas veces en la historia del país se puede apreciar a dos candidatas presidenciales mujeres siendo recibidas por el sumo pontífice en el Vaticano, lo que manda la señal de que ambas figuras son reconocidas y aceptadas por el Estado Vaticano y que las mexicanas están a la altura de cualquier líder mundial", afirma. Esquivel considera que, en términos generales, la visita al Vaticano es más benéfica para Xóchitl Gálvez, pues es la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), que tradicionalmente está más ligado con los valores y principios que comulga la iglesia católica.En cambio, a Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo y quien continuaría el proyecto del presidente López Obrador, podría beneficiarle menos porque ella sí se ha manifestado a favor de la separación de la Iglesia y el Estado y no es considerada muy cercana a la religión católica."A ambas candidatas les suma la visita al Papa Francisco, ¿pero a quién le suma más? En mi opinión como especialista en marketing político, a Xóchitl Gálvez, por la tradición religiosa histórica de su partido", opina el experto.No habría nuevos votantes pese a todoLas reuniones con el papa podrían no ser redituables en materia de votos para las dos candidatas presidenciales, una de las cuales se convertiría en la primera presidenta de México."Están jugando a buscar mejorar su imagen con los católicos, pero eso es un cálculo erróneo en términos de que no les van dar [más] votos, solo pueden mejorar su imagen en ciertos sectores de la población", comenta Gaytán Alcalá.El experto dice que habrá que ver si estas visitas les ayudarán a obtener más votantes, porque diversas encuestas han mostrado que los católicos mexicanos son muy devotos, pero al final sí separan sus creencias de la política."No les va a servir porque en México no tenemos esta característica del voto religioso. No va a haber una incidencia directa, lo que más hay es marketing electoral", agrega el especialista en sociología de la religión.Finalmente, Gaytán consideró que Sheinbaum fue más en una posición como jefa de Estado a la reunión con el papa, mientras que Gálvez acudió como feligrés, y "ahí se nota la diferencia de creencias entre una y otra".

https://sputniknews.lat/20240215/xochitl-galvez-pone-en-riesgo-la-credibilidad-de-mexico-en-la-organizacion-de-sus-elecciones-1148214713.html

https://sputniknews.lat/20240218/sheinbaum-se-registra-como-candidata-del-oficialismo-a-la-presidencia-de-mexico-1148349389.html

https://sputniknews.lat/20240221/bots-electorales-en-mexico-que-tanta-injerencia-podrian-tener-en-la-arena-politica----1148413097.html

vaticano

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

papa francisco, claudia sheinbaum, xóchitl gálvez, vaticano, méxico, sociedad, religión, elecciones presidenciales en méxico (2024), partido acción nacional (pan), morena, presidencia de méxico, 💬 opinión y análisis, política