'Bots' electorales en México: ¿qué tanta injerencia podrían tener en la arena política?

Desde principios de febrero se han podido observar campañas masivas en plataformas de redes sociales como X en las que se promueven denostaciones hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien incluso estudia la posibilidad de pedir la intervención de las instituciones. Incluso Julián Macías Tovar, activista español contra la desinformación digital, publicó un hilo en X en el que dijo haber detectado una campaña realizada desde un trollcenter, gracias a que miles de cuentas repitieron el mismo error en algunos de los hashtags, que fueron repetidos miles de veces.El activista agregó que este tipo de campañas manejadas por los llamados trollcenters, —que se refiere al uso de miles de cuentas administradas por pocas personas en redes sociales, con el propósito de atacar a un personaje en redes sociales o inflar un tema o tendencia— han publicado más de 10 millones de mensajes contra López Obrador y Claudia Sheinbaum en las últimas dos semanas.Así funcionan las tendencias artificialesRegularmente este tipo de tendencias artificiales en redes sociales está realizado por un grupo de trolls manejadas por personas y diseñadas por agencias de relaciones públicas que son contratadas por políticos.Aunque la mayoría llama en general bots a ese tipo de cuentas, el doctor en Ciencia Computacional por la Universidad de Essex, Carlos Piña, expuso en charla con este medio que no todos los usuarios son cuentas automatizadas, sino que también participan las llamadas cuentas marioneta, que son manejadas por humanos, los cuales pueden controlar decenas de ellas."Lo que estamos viendo hoy en las elecciones, lo que estamos observando hoy en las tendencias no tiene una carga de bots al 100%, eso hay que tenerlo muy muy en cuenta, porque hoy en día las personas le llaman bot a todo y ahí son distintos tipos de cuentas, puedes tener cuentas marionetas, es decir cuentas que las manejan humanos y que esos humanos utilizan usuarios falsos; es decir, que puedes abrir tu 10-20 cuentas y tú te dedicas a repetir tendencias con ellas, pero la gente llama bot a todas", detalló el especialista. Éxito de la campañas con cuentas falsasExpertos coinciden en que este tipo de campañas pueden tener peso e importancia especialmente en redes sociales como X, donde logran amplificar ciertos mensajes y tendencias que pueden actuar en favor o contra algún personaje, en este caso, candidato o candidata a un puesto de elección popular.Una de las razones por las que estas campañas pueden ser exitosas es que desde hace algunos años, el internet —y por ende las redes sociales— se ha convertido en la principal fuente de información a nivel mundial, y México no es la excepción respecto a la importancia de estos medios para la población."Según datos de la Asociación Mundial de Internet desde el 2021, por primera vez en la historia de este estudio, o sea desde 1995, se colocó justamente al internet como la principal fuente informativa de los usuarios a nivel mundial, rebasando a la televisión", señaló en entrevista con Sputnik el académico de la facultad de Ciencias Sociales de la UNAM y director del Laboratorio de Tecnopolítica, Ángel Hurtado Razo. De acuerdo con los expertos, estas cuentas, ya sean bots o marionetas, pueden generar estridencia por algún momento en las redes sociales, pues en muchas ocasiones funcionan como acarreados o ‘paleros’ en un mitin, nada más que de manera digital y ampliada gracias al importante número de usuarios falsos que actúan a la vez.Este tipo de tendencias artificiales pueden llegar a incidir en la percepción de quienes participan en la conversación digital e incluso entre los votantes indecisos, especialmente cuando comparten información falsa o inexacta sobre algún tema en particular.Preocupación de los candidatos y responsabilidad de la autoridadLa presencia de estas cuentas falsas ha comenzado a preocupar a dos de los tres candidatos presidenciales de México. El 20 de febrero, Sheinbaum opinó en conferencia de prensa que el tipo de tendencias mencionadas por Julián Macías Tovar son pagadas y anunció que realizan una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE).Días antes, Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, fue más allá y responsabilizó a Xóchitl Gálvez, candidata del opositor Frente Amplio Progresista, de hacer un gasto millonario en la “guerra sucia” de trolls y bots, y también pidió la intervención del INE.En ese sentido, Escorcia considera que la autoridad electoral debería actuar y obligar a las empresas dueñas de las plataformas de redes sociales a controlar ese tipo de tendencias artificiales contra alguno de los candidatos. "[El INE] Puede y deberían obligar a X, Meta [empresa proscrita en Rusia por extremista] y Google su control y eliminación", dijo. "Para mí la mejor solución es la regulación de esta industria y se ponga una etiqueta como propaganda o publicidad pagada cuando aparezcan estas tendencias", concluyó.

méxico

