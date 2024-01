https://sputniknews.lat/20240103/elecciones-presidenciales-inflacion-y-mas-que-le-depara-a-la-economia-mexicana-este-2024-1147075184.html

Elecciones presidenciales, inflación y más: ¿qué le depara a la economía mexicana este 2024?

Elecciones presidenciales, inflación y más: ¿qué le depara a la economía mexicana este 2024?

México inicia su 2024 en un panorama incierto, no solo por la cuesta de enero, sino de las presiones internacionales y de las elecciones presidenciales, donde... 03.01.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Arturo Huerta, parte de la inestabilidad económica se deriva de factores como la desigualdad en el ingreso de la población, la alta tasa de interés que prevalece en el país, un alza en el incumplimiento de pagos de créditos y la austeridad fiscal."Es resultado de la política que prevalece en el país: el peso fuerte, que abarata las importaciones, mismas que desplazan a la producción nacional y, por lo tanto, se ve afectado el ingreso de las empresas, que terminan [recortando personal] o manteniendo bajos salarios. Al ver disminuido [su presupuesto], las compañías y las familias se endeudan", afirma en entrevista para Sputnik.Pero aún hay más temas que afectan el desempeño de la economía mexicana. En una charla para este medio, el doctor en economía por la UNAM Felipe Cruz precisa que los daños causados por la pandemia de COVID-19 siguen presentes, ya que, según su análisis, la inflación cerró en alrededor de 4%. El dato oficial lo dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano en las próximas semanas.Sumado a esto, se encuentra el enfoque del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año que, a decir del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está destinado mayormente a programas sociales, la conclusión de obras como el Tren Maya y la mejora en los salarios de los trabajadores gubernamentales."No está mal otorgar una importante suma del gasto a los programas sociales, sino que se descuidaron otros sectores de la economía, que no han recibido el apoyo necesario para poder reactivar y, sobre todo, para alcanzar una autonomía para generar productos que ayuden a no depender de los bienes importados", agrega Cruz.En ello también se toman en cuenta las elecciones presidenciales mexicanas, que si bien ocurrirán hasta junio, desde este momento ya tienen influencia en los mercados, esto mientras las precandidatas Claudia Sheinbaum (del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena) y Xóchitl Gálvez (por la coalición Fuerza y Corazón por México, opositora al Gobierno actual) ya promueven sus aspiraciones.Factores externos Además de sus comicios, la nación latinoamericana debe estar pendiente de los resultados de la jornada electoral de Estados Unidos, donde se decidirá si el presidente demócrata Joe Biden continúa en el poder o nuevamente habrá un político republicano al frente de la Casa Blanca."La decisión que se tome en EEUU nos generará algún efecto, ya sea positivo o negativo (...). Se están tratando de sentar las bases para una relación estable entre ambos países. Es relevante porque, entre otros asuntos, dependemos mucho del nivel de remesas que mandan nuestros connacionales que están trabajando en el territorio estadounidense", destaca Cruz.Otro tópico que aparece son las secuelas del conflicto palestino-israelí, cuyas tensiones se elevaron en octubre del año pasado, así como los remanentes derivados de la operación militar especial de Rusia en Ucrania y el desarrollo de la desdolarización de la economía mundial.Estos eventos, según Huerta, quien también es docente en el área de posgrado de la UNAM, "generarán vulnerabilidad de mercados financieros y de divisas. De ahí que México recibirá menos entrada de capitales, lo que afectará al tipo de cambio y podría [impactar] a la Bolsa Mexicana de Valores", señala.El 'nearshoring', ¿un posible apoyo?A pesar de los factores internos y externos, hay algunos rubros que podrían amortiguar las afectaciones a la economía mexicana en 2024. De acuerdo con un examen de la situación económica de México, publicado por el banco Citibanamex, uno de esos rubros es el nearshoring, o reducción de la extensión de las cadenas de suministro, que durante 2023 fue uno de los factores vitales en la agenda nacional."Vemos una moderación en la actividad para [este año], ante la expectativa de una desaceleración global y de EEUU, un deterioro gradual del mercado laboral y las altas tasas de interés reales. No obstante, la política fiscal procíclica que se llevará en el 2024, aunado a las tendencias del nearshoring, son algunos de los riesgos que amortiguarían la desaceleración", se lee en el documento.En una entrevista previa con Sputnik, la subdirectora de análisis económico de la empresa Monex, Janneth Quiroz, subrayó que la también llamada relocalización ayuda a que potencias mundiales y sectores como el automotor se interesen en la nación latinoamericana, que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con la que todavía es la economía más grande del planeta, Estados Unidos, según estimaciones del Banco Mundial. Para la experta, el nearshoring es una gran oportunidad para que la población mexicana, las compañías y la plantilla laboral que se integre a las firmas que hacen estos ajustes en México, tenga un mejor futuro. Sin embargo, "todavía seguimos viendo su avance y no podemos hablar de que esto ya culminó. Considero que llevará años ver el desarrollo de la relocalización".¿Qué pueden hacer los mexicanos al respecto?Debido a los diversos eventos que ocurrieron a finales de 2023 y que acontecerán en 2024 en México, uno de los aspectos primordiales es qué puede hacer la población ante el panorama y sus desafíos.Mientras que Cruz, quien también es profesor de la UNAM, recomienda que la gente comience a priorizar gastos, esto más allá de la cuesta de enero, periodo en el que, derivado de las fiestas decembrinas, los recursos económicos suelen ser menores a lo habitual. Además, sugiere usar las tarjetas de crédito solo para los requerimientos obligatorios. Para lograrlo, dice, es importante hacer un presupuesto donde se anoten los gastos, desde los fijos (como la renta de una casa) hasta los variables (como las vacaciones), con el fin de conocer cuánto se destina a cada rubro."Hay que eliminar el consumo innecesario para no mermar de manera importante los ingresos, pagar los impuestos locales a tiempo porque, de no ser así, puede representar un gasto extra", finaliza.

