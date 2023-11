https://sputniknews.lat/20231115/la-dualidad-para-mexico-en-la-apec-de-la-apertura-comercial-a-la-falta-de-diversificacion-1145725826.html

La dualidad para México en la APEC: de la apertura comercial a la falta de diversificación

La dualidad para México en la APEC: de la apertura comercial a la falta de diversificación

México ha estado dentro del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) durante 30 años. Sin embargo, aunque en un... 15.11.2023, Sputnik Mundo

En el encuentro que se realiza en San Francisco, Estados Unidos, participan los líderes de 21 países, entre ellos, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien estará presente el 16 y 17 de noviembre. La nación latinoamericana, que forma parte del Foro desde 1993, cumple 30 años de establecer lazos comerciales con naciones como China, Japón o Rusia, por ejemplo. Sin embargo, la apertura mexicana comenzó a divisarse desde 1986, cuando se adhirió al Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).En la víspera de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), México acepta sumarse a la APEC, esto en la recta final del Gobierno del exmandatario Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)."Hay que señalar que ese sexenio se caracterizó por dar saltos muy importantes en la inserción de México en la economía mundial. De esta manera, sería percibido por la comunidad internacional como un país interesante para la inversión, con propuestas para el fomento al comercio internacional (...) Una vez que México ya forma parte de esta asociación, se buscaron opciones de diversificación comercial para no estar únicamente enfocados en Estados Unidos, sino ampliar el mercado hacia el Pacífico", cuenta en entrevista para este medio la maestra en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Rocío Méndez Bautista.Y así, la nación latinoamericana sumó varios logros, entre ellos, ser sede de la APEC en 2002, y acercarse a países como Japón. No obstante, esa época dorada para México en el Foro fue cerrándose.En esta línea, el doctor en economía por la UNAM Óscar Rojas Silva expone en una charla para Sputnik que la economía mexicana en esa época paso de ser cerrada a una "extremadamente abierta".Así, "México se empieza a especializar en ser una economía que tiene una gran capacidad de exportación, se vuelve una potencia exportadora y por eso es que, al día de hoy, tiene una interconectividad" con naciones del Pacífico, ahonda el experto.Los pros y contras para México en la APECLa larga travesía de México en la APEC no es sencilla de dilucidar, asevera el también docente de la UNAM. Esto se debe a la dualidad que existe para la nación latinoamericana al estar dentro del Foro desde la década de los 90. Por un lado, el país se acercó más a otras economías, pero, por el otro, al no existir las políticas adecuadas para soportar la gran apertura a otros mercados, causaron graves problemas nacionales."Las afectaciones estructurales dañaron la calidad de vida de la población. Esto fue muy negativo (...). El grave problema es que no tengas una política contra esa fuerza. Es como un virus en el sistema inmunológico. Si eres fuerte, podría ser una situación anecdótica, como si me resfriara nuevamente, pero si eres débil, como la visión del comercio internacional neoliberal, donde el Estado solo es un gestor, pero donde deciden son las empresas transnacionales, te lleva a una crisis", describe Rojas Silva.Al respecto, Méndez Bautista señala que, si bien los beneficios para México se han visto reflejados en cuestiones como la exportación, se deben tomar en cuenta algunos cambios que ya están latentes en el territorio, como el nearshoring."El reto está en el ajuste de las cadenas de suministro y saber compaginarlas con la relocalización porque, a la par, estamos tratando de trabajar con EEUU y Canadá para evitar un nuevo colapso [económico] como lo que vivimos por la pandemia de COVID-19. También es importante reflexionar sobre los desafíos de la prosperidad económica en un mundo que no solo es globalizado, sino digitalizado. México tiene cierto rezago frente otros países miembros de APEC, pero tratar de conciliar esos elementos de colaboración y cooperación tecnológica" ayudarían al país a estar a la vanguardia, menciona.El presente y el futuro de México en el foroPara la también docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, una de las estrategias por las que México debería apostar en la APEC es por una mayor diversificación de su mercado, ya que, si bien cerca del 90% del comercio que sostiene la nación latinoamericana con el mundo se realiza con sus aliados en el foro, la mayor parte se va hacia EEUU.Un posible paso en esa senda es la reunión bilateral que el presidente mexicano sostendrá con su par chino, Xi Jinping, el 15 de noviembre, durante el evento en San Francisco.Otras alternativas, agrega Rojas Silva, son establecer vínculo con Pekín a través del Foro, ya que, de otra manera, hay diversas dificultades por la cercanía de México con Washington y los intereses occidentales."Actualmente, sabemos que se dan estos esfuerzos diplomáticos comerciales, así vamos a llamarle a esta reunión de la APEC, pero, al mismo tiempo, tenemos una situación de máxima tensión geopolítica, porque los involucrados tienen cosas que decirnos sobre Ucrania y la situación en la Franja de Gaza", subraya.Sobre las tensiones que, hasta el momento, México sostiene con Perú, los expertos coinciden en que no ocurrirá algún momento relevante entre López Obrador y la mandataria Dina Boluarte."Desde mi punto de vista, será un encuentro un tanto cordial, pero no se buscará una solución a la controversia diplomática que ha ocurrido" en los últimos meses, concluye Méndez Bautista.

