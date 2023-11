https://sputniknews.lat/20231111/foro-de-la-apec-no-habra-resultados-si-eeuu-no-da-un-giro-drastico-a-su-politica-exterior-1145633498.html

Foro de la APEC: no habrá resultados si EEUU "no da un giro drástico" a su política exterior

Foro de la APEC: no habrá resultados si EEUU "no da un giro drástico" a su política exterior

Se espera que durante la trigésima reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés) —que se celebrará del 11 al 17 de... 11.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-11T04:00+0000

2023-11-11T04:00+0000

2023-11-11T04:00+0000

internacional

📈 mercados y finanzas

joe biden

donald trump

andrés manuel lópez obrador

china

pekín

washington

apec

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0a/1145634139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db4476ea234c9d71c3ea2c643dcfc3cc.jpg

Uno de los temas que más interés suscita en la víspera de la reunión en San Francisco es la participación del presidente chino Xi Jinping y el encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden.Vale recordar que los lazos entre Washington y Pekín se han deteriorado desde la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y continuada por la actual gestión federal norteamericana.En los últimos tiempos, las relaciones chino-estadounidenses se han tensado aún más debido a la situación en torno a Taiwán, tras la visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en agosto del año pasado y, posteriormente, por el derribo de un globo meteorológico chino al que Estados Unidos acusó de ser un artefacto para espiar, postura que Pekín desconoció.Además, Washington ha redoblado su estrategia militar en la zona Indo-Pacífico y continúa librando una guerra tecnológica contra China, prohibiendo a sus empresas y aliados vender microchips al país asiático, entre otras medidas que buscan ahorcar a la segunda mayor fuerza económica del planeta, según estimaciones del Banco Mundial.Sobre este asunto, el jefe del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el maestro Dagoberto Amparo Tello, apuntó en conversación con Sputnik que es necesario que haya un acercamiento entre ambos líderes, debido a que las tensiones han generado incertidumbre en la región Asia-Pacífico. En ese sentido, aseguró que hay expectativas de que se limen asperezas y se promueva un mayor entendimiento en asuntos que podrían limitar el crecimiento económico y la cooperación bilateral.Con todo, el experto recalcó que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico no suele tratar muy a fondo los temas políticos, por su enfoque esencialmente económico y comercial. Sobre la participación de Rusia, que estará representada por el vice primer ministro Alekséi Overchuk, el estudioso consideró que si bien las diferencias con Estados Unidos no han llegado a desestabilizar ni a la región ni al APEC, sí han puesto algunas trabas para avanzar en los intereses del bloque.Expectativas en torno a MéxicoEl 9 de octubre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que, después de todo, sí asistirá a la Cumbre de APEC, tras reconsiderar su anterior negativa a presentarse debido a la ruptura de relaciones diplomáticas que desde hace meses arrastra ante el Gobierno de Dina Boluarte, al que el mandatario norteamericano considera ilegítimo.A decir del profesor de relaciones internacionales Alejandro Martínez Serrano, activo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presencia del presidente en la cumbre es un hecho de suma relevancia, que demuestra el interés del Gobierno federal por el evento. Así, Martínez Serrano consideró que el mandatario mexicano aprovechará el espacio para conversar con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre su preocupación por los flujos migratorios que atraviesan el país latinoamericano con destino a Estados Unidos, así como las causas estructurales del fenómeno.Al mismo tiempo, el experto en relaciones internacionales mencionó que la presencia de México en el Foro de APEC es importante toda vez que no cualquier país puede ser parte de la organización. Como ejemplo, señaló que Colombia y Panamá, dos naciones latinoamericanas con una actividad económica importante y línea costera en el Pacífico, que han solicitado su ingreso, no han sido aceptados.No se esperan resultados sustancialesPor su parte, el experto en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM Sebastián Diego Delgado Dávila aseguró que los miembros del APEC constituyen el motor de la economía mundial desde los últimos años.En ese sentido, el estudioso de la contemporaneidad china detalló que la guerra comercial iniciada por el expresidente Donald Trump contra Pekín provocó una relocalización de grandes empresas estadounidenses en países más cercanos, fenómeno conocido como nearshoring.Si bien en algunos casos los países que forman parte del organismo se han visto beneficiados por este fenómeno, el experto consideró que este conflicto económico entre las dos grandes potencias del mundo no puede traer beneficios a largo plazo ni para ellos en particular ni para la dinámica planetaria en general.Por lo anterior, Delgado Dávila opinó que la reunión bilateral entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden es un intento interesante por darle "vuelta a la página". No obstante, mencionó que no cree posible una declaración conjunta o algún resultado sustancial."Pero yo soy de la idea de que no va a haber un resolutivo que dé una conclusión a este problema o que nos brinde una nueva perspectiva", analizó.Finalmente, el experto mencionó que si Estados Unidos no da un giro drástico a su política exterior en cuanto a China, país al que considera como un rival e incluso una amenaza, para Pekín habrá continuidad de la guerra comercial iniciada por Trump.

https://sputniknews.lat/20231107/eeuu-invita-a-rusia-y-a-otras-economias-de-la-apec-a-la-cumbre-en-san-francisco-1145501415.html

https://sputniknews.lat/20230917/general-de-eeuu-reconoce-que-el-supuesto-globo-espia-chino-no-tenia-informacion-de-inteligencia-1143820105.html

https://sputniknews.lat/20231106/amlo-dice-que-impulsara-el-apoyo-a-los-pueblos-latinoamericanos-cuando-vaya-a-eeuu-1145468345.html

https://sputniknews.lat/20230618/washington-califica-de-constructiva-la-reunion-entre-blinken-y-qin-gang-en-pekin-1140705285.html

china

pekín

washington

perú

eeuu

san francisco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Karen Fabián https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

📈 mercados y finanzas, joe biden, donald trump, andrés manuel lópez obrador, china, pekín, washington, apec, universidad nacional autónoma de méxico (unam), dina boluarte, perú, eeuu, san francisco, instituto brasileño de opinión y estadística