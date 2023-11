https://sputniknews.lat/20231107/llevara-anos-ver-su-desarrollo-no-todo-es-color-de-rosa-para-el-nearshoring-en-mexico-1145359108.html

"Llevará años ver su desarrollo": no todo es color de rosa para el 'nearshoring' en México

"Llevará años ver su desarrollo": no todo es color de rosa para el 'nearshoring' en México

El 'nearshoring', también conocido como relocalización, es una estrategia que las empresas tienen para invertir en otros países, y México se está convirtiendo... 07.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-07T02:30+0000

2023-11-07T02:30+0000

2023-11-07T02:30+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

nearshoring

méxico

tesla

salarios

📈 mercados y finanzas

eeuu

inversiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/07/1145486264_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_1000a943b55f50b9fe2538f2eadbdadc.jpg

"El problema es que la inversión extranjera directa en México, históricamente, se ha concentrado en unos cuantos estados, y parece ser que así continuará. Es visible en la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua o Baja California (...). Esto es una desventaja porque se deja al sur de lado", afirma en entrevista con Sputnik el maestro en economía por el Colegio de México (Colmex), Francisco Rueda.Ejemplo de esta situación es el anuncio que se realizó en febrero de este año, cuando el Gobierno mexicano dio a conocer que Tesla, propiedad de Elon Musk, instalaría una planta en Nuevo León, al norte del país. No obstante, el empresario estadounidense ha señalado recientemente que los planes podrían cambiar dado los altos niveles inflacionarios.En esta misma línea, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), César Salazar, expone en entrevista que la pandemia de COVID-19 profundizó este fenómeno comercial, puesto que "las empresas fueron muy vulnerables ante cuellos de botella en cadenas de valor desde otras latitudes". Lo rescatable del 'nearshoring'En entrevista para Sputnik, la subdirectora de análisis económico de la empresa Monex, Janneth Quiroz, comenta que la relocalización ayuda a que potencias como Estados Unidos y sectores como el automotriz se interesen en la nación latinoamericana."En México, respecto a la industria automotriz, ya existe una capacidad de instalada y experiencia en ese ámbito; hay cadenas productivas establecidas cuanto a proveeduría y gente capacitada", afirma.Para la experta, el nearshoring es una gran oportunidad para que la población mexicana, las compañías y la plantilla laboral que se integre a las compañías que hacen estos ajustes en México, tenga un mejor futuro. No obstante, "todavía seguimos viendo su avance y no podemos hablar de que esto ya culminó. Considero que llevará años ver el desarrollo de la relocalización".Tanto para Quiroz como para Rueda, otras cualidades positivas de este fenómeno son la apertura a mayores inversiones y un mejor crecimiento económico del país, lo que también puede estimular las exportaciones e incentivar el surgimiento de nuevas firmas mexicanas. Esto, con el paso del tiempo, podría traducirse en la creación de más empleos, con sueldos y prestaciones más allá de las que se estipulan en la Ley Federal del Trabajo (LFT) mexicana.Los análisis de Rueda van de la mano con las estimaciones que ha mostrado la Secretaría de Economía mexicana. En junio, el titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, declaró que, hasta ese momento de 2023, la relocalización había dejado inversiones por 13.000 millones de dólares y que, principalmente, se observaba en 20 empresas, entre las que estaban Tesla y BMW.Durante el primer semestre de este año, México registró una inversión extranjera directa de 29.041 millones de dólares (mdd), 41% superior al mismo periodo de 2022, cuando reportó 20.636. Si bien el Gobierno mexicano no especifica si parte de esta cifra es por el nearshoring, los cambios son tangibles.Los problemas latentes Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Salazar, quien también es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, enfatiza en que una de las secuelas es que la nación latinoamericana se convirtió en un intermediario para fabricar bienes, por lo que, hasta el momento, no ha generado un crecimiento económico relevante.Otro de los impactos de la relocalización se ve en los salarios de la clase trabajadora mexicana, la cual, a decir del experto, padece la precariedad del mercado laboral."No solamente no hay un impacto positivo sobre lo local, sino que las condiciones son tan precarias y de tanta informalidad que arrastran, incluso, a los trabajadores que están en los sectores de alta tecnología, como lo de la industria automotriz (...). No hay nada que haga pensar que el nearshoring pueda cambiar esto, porque estamos bajo el mismo esquema de acuerdos de libre comercio, donde las [empresas] vienen y se instalan. Incluso cuentan con protocolos y estímulos fiscales especiales", destaca Salazar.Para Rueda, quien también es profesor del Tecnológico de Monterrey, las compañías extranjeras deben aportar a todo México, no solo a una zona en particular."Hay una gran desigualdad que, a final de cuentas, perjudica a quien está en la parte baja de la distribución. Si de por sí ya hay una gran disparidad en ingresos per cápita entre el sur y el norte de México, esto se puede acentuar. Recordemos que la desigualdad tiene, dentro de varias consecuencias, la pobreza", detalla.Además, el especialista indica que las compañías extranjeras no deben aumentar el costo de vida en las regiones donde se instalan. "También están en juego los efectos ambientales y la explotación de recursos naturales (...). El gobierno debe tener cuidado al regular [las disposiciones para las firmas provenientes de otras naciones], con el propósito de evitar un incremento desmedido de la contaminación o que, por ejemplo, agoten el agua", observa.¿Qué futuro le depara a México?Hay diversas vertientes en la que se puede posicionar el nearshoring. Países como Canadá o España quieran apostar por la nación latinoamericana, especialmente después de las elecciones presidenciales mexicanas de 2024, dice la analista de Monex. No obstante, hace énfasis en que aún falta mucho por avanzar, ya que "todavía hay que desarrollar mucha infraestructura y tener gente más capacitada". "Estimo que el avance será gradual, considerando que, actualmente, las tasas de interés aún son muy elevadas. Pero vemos una intención más tangible de que esto pudiera materializarse en el largo plazo", dice. Para Salazar, antes de pensar en la relocalización, se deben establecer ciertas bases, como instituciones que protejan a la clase trabajadora ante posibles abusos laborales perpetrados por empresas extranjeras, garantizar salarios competitivos, entre otros aspectos."Mientras no haya una planificación efectiva de una política industrial que incluya mecanismos de financiamientos para pequeñas, medianas y algunas grandes empresas, aquellas que tengan la capacidad de ser proveedoras, no vamos a tener este ambiente de innovación y productividad que permita que, el incremento de las exportaciones, tengan un efecto sobre lo local", concluye.

https://sputniknews.lat/20230628/china-aprovecha-el-t-mec-y-refuerza-su-nearshoring-en-mexico--1141054848.html

https://sputniknews.lat/20230924/la-guerra-por-chips-entre-eeuu-y-china-abre-una-oportunidad-nueva-para-la-economia-de-mexico-1143969166.html

https://sputniknews.lat/20231031/economia-mexicana-crece-un-33-interanual-en-tercer-trimestre-de-2023-1145284166.html

https://sputniknews.lat/20230727/el-fmi-mejora-la-perspectiva-de-crecimiento-de-mexico-que-significa-este-dato-para-su-economia-1141942315.html

https://sputniknews.lat/20230302/el-efecto-tesla-en-mexico-mas-empleos-menos-agua-y-politicos-beneficiados-1136341123.html

https://sputniknews.lat/20230715/a-mexico-no-le-basta-la-llegada-de-empresas-chinas-necesita-vincularse-con-ellas--1141302123.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, nearshoring, méxico, tesla, salarios, 📈 mercados y finanzas, eeuu, inversiones