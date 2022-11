https://sputniknews.lat/20221104/presidente-de-mexico-espera-que-elon-musk-limpie-twitter-de-bots-mentiras-y-censura-1132148686.html

Presidente de México espera que Elon Musk limpie Twitter de bots, mentiras y censura

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su confianza en que el magnate Elon Musk transforme a la red social... 04.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

twitter

elon musk

andrés manuel lópez obrador

méxico

redes sociales

"Estoy esperando si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar (…); nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética (…); primero, una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots (robots), que ya no se engaña a nadie", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.El gobernante se refirió a un mensaje de Musk que anuncia que cobrará 8 dólares mensuales por verificar la autenticidad de las cuentas de interés público en la red social que el empresario compró por 44.000 millones de dólares.López Obrador espera que los nuevos dueños de la firma demuestren, primero, "que hay transparencia —que es una regla de oro de la democracia—, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie, y que va a haber competitividad, profesionalismo".La verificación de las cuentas es un mecanismo para evitar las cuentas falsas y los llamados bots, y al cobrar por el servicio la compañía comprobará la calidad de los contenidos publicados.El mandatario confía en que, con la nueva administración, en esa red social "se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto".En otras ocasiones, el mandatario ha criticado a Twitter por eliminar las cuentas del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2020) por violar las reglas de la red social.El presidente confía en que el nuevo dueño de Twitter pueda realizar esa transformación, porque lo considera como un inversionista firme en sus convicciones."Lo puede hacer el señor (Musk) porque se ve que tiene arrojo, claro que es para gente grande", esa responsabilidad, subrayó.Finalmente dijo que ese proceso tomará tiempo, y no ocurrirá de la noche a la mañana.Musk publicó que la compañía sufrió una gran caída en los ingresos."Twitter ha tenido una caída masiva en los ingresos debido a que los grupos de activistas presionan a los anunciantes, aunque nada ha cambiado con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas", escribió en la red social.El magnate comenta que ese ambiente es muy "desordenado", y que "están tratando de destruir la libertad de expresión en EEUU", sin identificar a nadie.Twitter aclara que actualmente no cobra por ese servicio de verificar a usuarios y usuarias de interés público.Las cuentas que pueden ser verificadas como auténticas son las que pertenecen a gobiernos, agencias de noticias, periodistas, empresas, marcas, organizaciones de entretenimiento deportes y juegos, activistas y organizadores, creadores de contenido y personas influyentes, detalla la compañía en su plataforma.

