"Xóchitl Gálvez pone en riesgo la credibilidad de México en la organización de sus elecciones"

Tras cerrar la precampaña, Xóchitl Gálvez se tomó un tiempo para hacer una gira internacional que incluyó Estados Unidos —y más recientemente a España—; sin embargo, fue en su visita al país norteamericano en donde las palabras de la candidata de la oposición llamaron la atención, pues hizo un llamado a que el gobierno estadounidense vigilara el proceso electoral de México. El 5 de febrero, desde Nueva York, la candidata opositora pidió a los asistentes que la acompañen en su lucha por la democracia mexicana como observadores durante la campaña y la jornada electoral.Un día después, la candidata opositora acudió a las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunirse con el secretario general, Luis Almagro, a quien también pidió vigilar el proceso electoral que culminará en junio pasado."En las circunstancias actuales, es indispensable que la comunidad internacional acompañe el proceso de observación electoral. Por eso le pedí que estén muy atentos, sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas", escribió Gálvez en su cuenta de X tras la reunión.Estas declaraciones generaron críticas hacia la candidata, pues muchos consideraron que sus dichos tenían un dejo de intervencionismo al pedir a un país extranjero que vigilara el proceso electoral de su par, cuando de hecho ya existe desde hace tres décadas un mecanismo mexicano para la observación de las eleccionesOchoa ve este tipo de declaraciones como una estrategia política de una campaña que no logra ganar más simpatías y que estaría buscando desconocer los resultados que muy probablemente no le van a favorecer en las urnas."Yo creo que como está perdiendo la posibilidad de llegar a la Presidencia de la República, están viendo cómo una vez que se conozcan los resultados tengan argumentos para cuestionar el resultado de las elecciones", agregó."México tiene una tradición muy fuerte desde hace 10-15 años, el que ha dado cabida y ha sido promotor fundamental de la observación nacional electoral y de los visitantes extranjeros. El antiguo IFE (Instituto Federal Electoral, hoy INE) comenzó a promover muy fuerte entre 2004 y 2005 el tema de la observación electoral", recordó en entrevista el especialista en comunicación política Javier Esquivel. El especialista que ha participado en decenas de elecciones en México y América Latina considera que ante la fortaleza del sistema de observación electoral de México, las acusaciones representan una tentación que tienen muchos candidatos de ir a quejarse ante organismos internacionales como una estrategia política cuando no van en primer lugar."Forma parte de una tentación natural, como estrategia política de los candidatos, de ir anticipadamente a hacer el uso de la demanda ante los organismos internacionales y acusar de la posibilidad de que se violen las leyes electorales", ponderó. Aunque reconoce que Xóchitl Gálvez tiene todo el derecho de ir a solicitar la vigilancia electoral de organismos internacionales, destaca que este tipo de acciones se convierte en un arma de doble filo, pues pone en riesgo la credibilidad de México y su capacidad para organizar sus propias elecciones.Observación electoral en MéxicoLos datos muestran que México tiene una sólida tradición de observación electoral, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), difundidos por Manuel Carrillo Poblano, extitular de la Coordinación de Asuntos Internacionales de ese organismo, desde 1994 hasta 2021, a lo largo de 10 elecciones federales, el total de observadores electorales nacionales acreditado es de 310.467.Mientras que durante el mismo periodo, el árbitro electoral mexicano ha acreditado a 6.725 observadores extranjeros, procedentes de 114 países, que han participado en todas las elecciones federales celebradas en ese lapso.Recientemente, el INE informó que del 4 de septiembre de 2023 al 19 de enero de 2024, se han recibido un total de 2.366 solicitudes de la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral, de las cuales 1.160 correspondieron a mujeres y 1.206 a hombres."En el periodo reportado para este proceso electoral, las solicitudes recibidas se incrementaron 7,5 veces más, en comparación con el proceso electoral 2018", informó la autoridad electoral en un comunicado.En cuanto a la OEA, México ha recibido cinco misiones de observación electoral de ese organismo internacional desde 2009, incluyendo la que asistió al país norteamericano para el ejercicio de revocación de mandato realizado en 2022.

