Xóchitl Gálvez es oficialmente la candidata de la oposición a la presidencia de México | Video

En un acto al pie del emblemático Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez fue oficialmente nombrada este 3 de septiembre como... 04.09.2023, Sputnik Mundo

Flanqueada por los dirigentes de los tres principales partidos de la oposición en México, Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Zambrano, del Partido la Revolución Democrática (PRD), y Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), Gálvez dijo que su candidatura representa una esperanza para los mexicanos que buscan un futuro mejor para el país.La senadora es una de las principales opositoras al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está a poco más de un año de dejar el poder. Xóchitl Gálvez, una legisladora que no está formalmente afiliada a ningún partido, pero que forma parte de la bancada del PAN (derecha) en la Cámara Alta, fue nombrada "coordinadora" después de un complejo proceso de selección interno que requirió la presentación de miles de firmas de simpatizantes, debates, medición de los aspirantes en encuestas, y que contemplaba la realización de una consulta nacional que estaba prevista para este 3 de septiembre, pero que finalmente se suspendió porque todos los demás aspirantes se retiraron o declinaron a favor de la política hidalguense.El proceso fue severamente cuestionado por algunos de los propios aspirantes a la candidatura de la oposición, como el exlegislador panista Jorge Luis Preciado, quien se quejó de que no fueron registradas miles de firmas de simpatizantes que presentó ante los organizadores y dijo que el proceso estaba amañado desde un principio para que quedara Gálvez.Otros políticos de la oposición como el senador Germán Martínez ni siquiera se presentaron al proceso interno y denunciaron que se trataba de una simulación para imponer a la senadora.El presidente mexicano López Obrador, quien ha dicho que Gálvez representa los intereses de una oligarquía ansiosa por recuperar sus privilegios, calificó todo el proceso como una farsa.En el evento de este 3 de septiembre en el Ángel de la Independencia, Gálvez invitó al templete desde donde dirigió un discurso a simpatizantes a Cecilia Flores Armenta, mejor conocida como Ceci Flores, una madre de familia del estado de Sonora que busca a dos de sus hijos desparecidos desde 2015 en Bahía de Kino y que dese hace unas semanas ha pedido una reunión con el presidente López Obrador que hasta ahora no se ha concretado.'La esperanza cambió de manos' "A ella también le cerraron las puertas de Palacio Nacional", dijo Gálvez en referencia a su propio caso, en el que había pedido que el mandatario la recibiera en su conferencia mañanera, según ella, para ejercer su derecho de réplica después de que López Obrador señalara que ella no apoyaba la política de entrega de apoyos sociales que ha implementado este gobierno desde 2018."Vamos a hacer de México un país sin límites", dijo la ingeniera y exdelegada en Miguel Hidalgo, una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México."Hace unos meses, la pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados no hay oposición, y hoy hay oposición, que se oiga fuerte y claro, aquí está la oposición; en poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo, me lo dicen en las calles, en las plazas, juntos recuperaremos la esperanza", afirmó la dirigente del llamado Frente Amplio por México."Y recuerden mi regla de oro: ni huevones ni rateros ni pendejos", agregó. "Yo a mis equipos les exijo 100% de trabajo, 100% de honestidad y 100% de capacidad, con eso lo podemos lograr".

