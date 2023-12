https://sputniknews.lat/20231202/la-ensalada-oportunista-de-xochitl-galvez-del-trotskismo-a-la-derecha-1146216764.html

La "ensalada oportunista" de Xóchitl Gálvez: del trotskismo a la derecha

A finales de julio de 2021, la entonces parlamentaria por el opositor Partido Acción Nacional (PAN) aseguró con orgullo que ella es trotskista de origen gracias a su militancia en la Liga Obrera Marxista (LOM), una organización mexicana fundada en 1959 y disuelta en 1987 que operó conforme a los lineamientos del revolucionario soviético León Trotski.Dos años después, en noviembre de 2023, ya como candidata oficial a la presidencia de México por la alianza opositora "Fuerza y Corazón por México" —que, además del PAN, aglutina a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)—, la ingeniera y empresaria originaria de Tepatepec, Hidalgo (centro), declaró que está "aquí para rescatar a la verdadera izquierda" del país latinoamericano.Este presunto pasado de izquierda de la candidata de la coalición que pretende sacar de Palacio Nacional (sede del Gobierno federal) al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contrasta, sin embargo, con el ímpetu con el que se apresuró a felicitar al ahora presidente electo de Argentina, Javier Milei, el 19 de noviembre, cuando el libertario se impuso en el balotaje frente al oficialista Sergio Massa."En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países! El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo Javier Milei", dijo Gálvez en Twitter (ahora X)."Eres una contradicción permanente: el martes trotskista y el jueves fascista (...). Entiendo por qué te emociona Milei: porque demuestra que alguien muy incoherente puede ser presidente", le respondió varios minutos después un usuario de la red social.Secundario, si Xóchitl militó en la LOMSobre la ambigüedad ideológica de Xóchitl Gálvez, el historiador Édgar Sánchez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) —al que se incorporó una sección de la Liga Obrera Marxista (LOM)—, compartió en entrevista con Sputnik que no es seguro que la candidata de derecha haya formado parte de la agrupación trotskista.Sin embargo, mencionó que por la edad de Gálvez, de 60 años, y tomando en cuenta el contexto de radicalización política que caracterizó a la juventud mexicana en la década de 1980, es posible que en algún momento Xóchitl se haya incorporado a una organización de izquierda que hubiera influido en su postura política.Por esa razón, el exintegrante del Grupo Comunista Internacional, el CGI, analizó que "todo este maquillaje político ideológico electoral" que desde la oposición están implementando con Xóchitl Gálvez no es otra cosa que "mercadotecnia electoral" para ganar votos debido a la crisis de legitimidad del neoliberalismo.Si bien para Sánchez la implementación de este proyecto ideológico sigue adelante en el terreno económico, incluso en la actual Administración, hay una falta de legitimidad cada vez mayor, provocada por una crisis multidimensional que abarca las dimensiones económica, ecológica, de sanidad, entre muchas más.En ese sentido, algunos sectores de la derecha están tratando de distinguirse del neoliberalismo. No obstante, en su intento por reivindicarse en una sociedad profundamente cansada de estos partidos, la derecha topó con pared y, actualmente, se encuentra en crisis."La derecha busca deslindarse de esa cara fea del neoliberalismo y, por supuesto, Santiago Creel habría sido el candidato más representativo, incluso decente, en este concepto moral burgués (...), incluso Beatriz Paredes, del PRI, con definiciones hasta feministas (...), una mujer muy inteligente que, en el debate con Xóchitl, la aplastó totalmente", consideró Sánchez.Sin embargo, aseguró que la derecha tradicional no puede postular a esos personajes porque es consciente de que su desprestigio es de tal magnitud que tienen que hacer una maniobra para empatizar con el sentimiento del pueblo en contra del neoliberalismo."Es toda una idea, como dije, mercadotécnica electoral de ver cómo ganas votos queriendo deslindarte de la imagen desagradable de la derecha, pero sin poder ser de izquierda tampoco y con cosas del pasado, de tu origen social, de que si vendías gelatinas y que si estuviste con los trotskistas", detalló Édgar Sánchez.Un discurso meramente retóricoEn la misma línea, el historiador y maestro en urbanismo por la UNAM Gerardo Santos Rayo dijo a Sputnik que el discurso de Xóchitl Gálvez da cuenta de la profunda crisis que atraviesan las derechas en el país latinoamericano.El historiador también consideró que, cuando Gálvez asegura que rescatará a la verdadera izquierda gracias a su origen trotskista, en realidad es un intento de lavarse las manos por el daño que el proyecto al que representa ocasionó a México. Sin embargo, agregó que lo está haciendo de la peor manera y no parece que vaya a funcionar para atraer votos."Además habló de una izquierda muy, muy específica, que es el trotskismo en México, que tiene una tradición de haberse organizado en el 76 en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que ha sido de los partidos con mayor repercusión en términos sociales, una organización de izquierda militante", relató.No obstante, el proyecto al que Xóchitl Gálvez representa no tiene nada que ver con eso, dijo el estudioso. Así, el que la vocera del frente de derecha hable de un rescate de la verdadera izquierda es, a decir de Santos Rayo, un absurdo total. "Su discurso es meramente retórico, si alguien tiene que rescatar a la izquierda, bueno, es la izquierda misma, los que han estado en las calles, los que han militado, los que de alguna forma se organizan frente a los atropellos de la sociedad actual", dijo.La derecha no apuesta por las ideasPor último, ambos expertos coincidieron en que el guiño de la panista al presidente electo argentino Javier Milei es una muestra más de, en palabras de Édgar Sánchez, "toda esta ensalada oportunista" que la caracteriza.Así, para Santos Rayo, la abanderada del PRI-PAN-PRD carece de un proyecto político claro y bien pensado. En ese sentido, su felicitación al mandatario electo sudamericano no es más que una cuestión de publicidad y oportunismo.Es por lo anterior que para la candidata da lo mismo declarase trotskista un día y decir que va a rescatar a la vieja izquierda militante y, al instante siguiente, celebrar y conmoverse por el ascenso de un personaje como Javier Milei, cuestionado incluso al interior de la derecha del país latinoamericano."Es absurdo y es una contradicción en sí misma, pero es posible porque esta derecha no está apostando a una discusión de ideas, a un proyecto político bien definido (...) Y, en ausencia de un proyecto político bien definido, el oportunismo puede resolver esas carencias ideológicas que tiene", aseguró Rayo.

