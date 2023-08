https://sputniknews.lat/20230828/la-principal-opositora-mexicana-revive-el-debate-de-la-desigualdad-entre-el-norte-y-sur-del-pais-1143089449.html

La principal opositora mexicana revive el debate de la desigualdad entre el norte y sur del país

Hablando durante el segundo debate organizado por la alianza opositora y realizado el 19 de agosto, Xóchitl Gálvez, quien se ha destacado del resto de los precandidatos en parte por su historia de vida de superación al haber nacido en la pobreza, explicaba sus planes para mejorar la condición económica de las poblaciones más desfavorecidas.Haciendo mención a la necesidad de proyectos productivos adecuados para cada entorno, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) recordó su gestión como titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), cuyo Gobierno intentó implementar el modelo de producción de maquiladoras en Chiapas (sureste) que ha sido llevado a la práctica con éxito en el norte del país.Gálvez explicó que les advirtió a los funcionarios foxistas que el proyecto no funcionaría porque en el sureste del país tienen una "cultura de trabajo diferente" y las mujeres de la región, mayormente indígenas, no están acostumbradas a trabajar ocho horas seguidas.En poco tiempo, sus comentarios se habían viralizado a través de las redes sociales, con numerosos usuarios —incluyendo académicos, defensores de derechos humanos y políticos del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)— cuestionando las palabras de la senadora y señalando que reforzaban prejuicios históricos sobre la supuesta "holgazanería" de los ciudadanos del sur y la imposibilidad de integración de los pueblos originarios para explicar el retraso económico de la zona.Uno de los que criticó sus declaraciones fue nada menos que el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, oriundo del estado de Tabasco, en el sureste del país y colindante con Chiapas, y quien ha hecho de la reactivación económica e industrial de la región una de las prioridades de su sexenio, con ambiciosos proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Programa de Conservación de Caminos Rurales en Oaxaca, entre varios otros."Muchísimo, muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste”, añadió el presidente, quien desde que Gálvez emergiera como la más posible candidata opositora para las elecciones presidenciales del 2024 en los últimos meses, no ha escatimado críticas a la senadora panista, hasta el punto que el Tribunal Electoral ha emitido una declaración ordenando al mandatario que se abstenga de hacer comentarios de la aspirante opositora.Pese a que Gálvez ha insistido en varias oportunidades que sus palabras fueron sacadas de contexto, y que el oficialismo estaba manipulando sus comentarios para perjudicar su candidatura, lo cierto es que sus palabras volvieron a poner en el centro en el debate la división entre el norte y el sur, regiones con escenarios económicos muy distintos. Mientras en el norte se encuentran algunos de los estados con el PIB más alto del país y exhibe un alto porcentaje de progreso económico, los del sur ocupan mayoritariamente la mitad inferior en ese ranking, escenificando en clave territorial la desigualidad económica que reina en el país.Sin embargo, pese a la diferencia de ingresos en las regiones, según el Índice de Competitividad Urbana del 2022 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre las 10 ciudades mexicanas que trabajan más horas semanales, se encuentran cuatro ubicadas en el sureste del país. Ellas son Xalapa (Veracruz), Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Villahermosa (Tabasco) y Tapachula (Chiapas).Repercusiones de la polémica"En mi opinión los comentarios de Gálvez fueron muy desafortunados”, dice a Sputnik César Morales Oyarbide, politólogo y especialista en políticas públicas por la Universidad de Chicago.De acuerdo al analista, el discurso de la senadora panista se encuadra dentro de una concepción conservadora que responsabiliza exclusivamente a las personas en situaciones económicas desfavorecidas y a su presunta falta de ética laboral en lugar de tomar en cuenta otros aspectos, como el contexto social, la falta de oportunidades laborales, la discriminación y la ausencia de estímulos educativos.Y si bien los comentarios de Gálvez llegan en la recta final de la precampaña de candidatos —se conocerá el ganador de la interna del Frente Amplio por México el próximo 3 de septiembre, cuando se están levantando encuestas de opinión que ayudarán a determinar quien representará a la oposición en los comicios del año que viene—, Morales Oyarbide no cree que estos dichos afectarán por el momento las aspiraciones presidenciales de Gálvez, aunque sí podrían hacerlo en el futuro."El suyo es un discurso que conecta con la base electoral del PAN, ya sea en el norte del país o en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México [una de las más pudientes de la capital mexicana], donde este tipo de prejuicios es más prevalente, pero no creo que le sea beneficioso si busca convertirse en una candidata nacional que debe pedir el voto por todo el país y a todos los segmentos de la población", opinó.La polémica también representa la primera prueba de fuego de la viabilidad de la candidatura de Gálvez, cuyo perfil fresco y popular, además de su lejanía con el establishment más ortodoxo y conservador, convenció a las cúpulas de los partidos que componen la coalicion opositora -PAN, PRI y PRD- que era la indicada para enfrentar a Morena en las elecciones presidenciales."El fenómeno alrededor de la candidatura de Gálvez partió esencialmente de la orfandad de la oposicion, ya que el electorado no veia con buenos ojos a los politicos de siempre de los viejos partidos, y en su perfil vieron a alguien que podía ser percibido como un outsider. Sin embargo, Gálvez fue funcionaria de Fox y representa en buena medida muchos de sus aspectos neoliberales más cuestionados, por lo que todavía está por verse si la apuesta saldrá bien o si en los proximos meses continuará cometiendo errores que le recuerdan a los votantes de donde proviene y sus chances se reduzcan", concluye Morales Oyarbide.

