AMLO descarta reunirse con Milei tras invitación de senadora para viajar a México

"No, eso sí que no. Desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para manifestarse, expresarse. No tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes. No está en la agenda. Creen que soy muy provinciano y no entiendo sobre la aldea mundial, pero sostengo y creo que la mejor política exterior es la interior", respondió en su conferencia de prensa.