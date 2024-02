https://sputniknews.lat/20240226/amlo-podria-hablar-con-milei-estamos-abiertos-al-dialogo-con-todos-1148530059.html

AMLO podría hablar con Milei: "Estamos abiertos al diálogo con todos"

26.02.2024

américa latina

javier milei

andrés manuel lópez obrador

política

méxico

argentina

El mandatario mexicano fue cuestionado en su conferencia de prensa sobre la oportunidad de charlar con el jefe de Estado sudamericano, quien se ha referido a López Obrador como "patético" y "repugnante". A su vez, López Obrador ha llamado a Javier Milei "facho ultraconservador" por sus ideas neoliberales. Sin embargo, este 26 de febrero, el presidente de México adoptó una postura más diplomática y no se negó a que exista un canal de comunicación entre su Gobierno y Milei. Asimismo, reconoció que tiene algunas diferencias con naciones como Perú, debido a la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Posteriormente, López Obrador indicó que, si bien puede sostener conversaciones con su homólogos de otros países, por el momento no considera invitarlos o visitarlos, salvo en el caso de la Cumbre de América del Norte, donde participará con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el mandatario Joe Biden. Esta aún no tiene fecha para realizarse."Ya faltan siete meses de mi Gobierno y se dividen en dos. Los tres meses que vienen, van a estar con altas temperaturas [en referencia a las campañas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024]. Luego viene la otra etapa para la entrega y recepción; después se concluye mi mandato", explicó."No voy a invitar a presidentes, primeros ministros, a lo mejor hay alguna excepción, pero no tengo pensando invitar al presidente Milei ni a ninguno otro [a México], con respeto a sus pueblos. Aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, fue electo por los argentinos y queremos mucho a su pueblo", aseveró el mandatario mexicano.Anteriormente, López Obrador señaló a su homólogo argentino por sus polémicos comentarios acerca de la izquierda latinoamericana y sus simpatizantes.También lo ha increpado por sus ideas neoliberales y por sus opiniones contra el papa Francisco, a quien Milei ha llegado a llamar "el representante del maligno en la Tierra". De igual manera, el mandatario mexicano criticó en diciembre de 2023 las políticas que incentiva Milei, como la privatización de ciertos servicios o la venta de compañías relevantes como Aerolíneas Argentinas, y precisó que el discurso de su homólogo argentino es "hipócrita".

javier milei, andrés manuel lópez obrador, política, méxico, argentina