Así es como Rusia podría contraatacar si Occidente confisca sus activos

Unos 300.000 millones de dólares en activos rusos quedaron atrapados en el extranjero en 2022 tras la escalada de la crisis ucraniana. Funcionarios... 27.02.2024, Sputnik Mundo

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha pedido a las naciones de la coalición occidental contra Moscú que "encuentren una forma de desbloquear el valor de los activos inmovilizados [de Rusia] para apoyar la resistencia continuada de Ucrania y su reconstrucción a largo plazo."Al abordar la cuestión de las posibles amenazas al estatus del dólar como moneda de reserva mundial de facto que supondría una medida sin precedentes de este tipo, Yellen dijo que es "extremadamente improbable" que el billete verde se viera afectado negativamente. "Siendo realistas, no hay alternativas al dólar, el euro y el yen", aseguró.Yellen es la última alta funcionaria occidental que propone seguir adelante con la confiscación de activos rusos, mientras flaquea el deseo de los propios países occidentales de seguir alimentando el conflicto subsidiario de Ucrania contra Rusia. A principios de este mes, la Unión Europea aprobó una ley que permite a Bruselas hacerse con los beneficios inesperados de los activos rusos atrapados en bancos europeos y utilizarlos en Ucrania, una medida calificada por Moscú de flagrante "robo" que será objeto de acciones legales.Tanto funcionarios rusos como observadores económicos independientes han advertido de las posibles consecuencias derivadas de lo que propone Yellen. Por ejemplo, el ministro ruso de Finanzas, Antón Siluánov, ha afirmado que Moscú dispone de medios para dar una respuesta "simétrica" a esta forma de agresión financiera occidental.Ojo por ojo... "Rusia ya ha tomado la tutela de los activos de una serie de empresas extranjeras que se negaron a operar en Rusia", dijo a Sputnik el profesor de economía de la Universidad Estatal de Moscú e investigador jefe del Instituto de Economía de la Academia Rusa de Ciencias, Andrei Kolganov, al comentar la insensatez de los planes occidentales de confiscación de activos.Este instrumento ya se utilizó contra inversores extranjeros que poseían una participación en la compañía cervecera Baltika, así como en los activos del consorcio energético finlandés Fortum, señaló el profesor."Así que, en principio, ya se ha elaborado el mecanismo para la confiscación de activos extranjeros. Pasar de la tutela a la confiscación es, en principio, un procedimiento técnico bastante sencillo. El importe de los activos congelados en el territorio de la Federación Rusa, o que pueden serlo, se estima actualmente en unos 288.000 millones de dólares", explicó Kolganov.A partir de ahí, estos activos podrían pasar a ser propiedad del Estado ruso, o ser transferidos a propietarios privados rusos y seguir funcionando como antes.La confiscación de activos de empresas occidentales en Rusia afectaría gravemente a sus respectivas cuentas de resultados, por lo que podrían intentar presionar a los gobiernos, tanto de sus países de origen como de Rusia, para tratar de evitar que se les confisque el capital.Confiscar activos no hundirá la economía rusaKolganov afirma que, por muy desagradable que pueda resultar la confiscación de los activos rusos en el extranjero, no serviría para hundir la economía del país, ya que Moscú podría continuar con sus pagos internacionales utilizando sus cuantiosos y saneados ingresos en divisas tras reorientar su comercio hacia los países en desarrollo. El dinero congelado en los bancos occidentales constituye reservas que, de todos modos, "no se utilizaban activamente para el comercio internacional y los pagos internacionales", explicó el profesor.Ostapkovich subraya que Moscú tendrá que ser estratégico y preciso en los activos extranjeros que decida confiscar, para evitar el riesgo de que los países amigos y las empresas que hacen negocios en Rusia se sientan amenazados."Toda operación por parte de Rusia debe realizarse con la ayuda de los servicios jurídicos, es decir, a través de los tribunales", afirma el veterano economista. "Somos un Estado de Derecho, y no podemos cerrarlas sin más, porque naturalmente acudirán a los tribunales. Es más, acudirán al tribunal de Londres, que juzga según el derecho anglosajón. Se trata de jurisprudencia. Buscarán un precedente".En otras palabras, subrayó Ostapkovich, Moscú debe esperar un tira y afloja en la escena internacional en relación con la incautación de activos por parte de Occidente y la respuesta de Rusia.La caja de Pandora de los daños al dólarEn su entrevista con Sputnik, el ministro de Finanzas ruso mencionó la prometedora transición que se está produciendo entre las economías emergentes del mundo, especialmente China, para abandonar las divisas occidentales en favor de nuevas monedas.Y aunque quizá sea demasiado pronto para hablar del colapso del dólar o del euro como consecuencia de la decisión de embargar los activos de una economía de tamaño considerable como la rusa, Kolganov confirmó que tiene el potencial de socavar seriamente la reputación de las monedas de reserva occidentales de forma importante.El problema se agrava por el hecho de que Estados Unidos y Europa se enfrentan a una pérdida de confianza económica en sus propios países, y el primero se enfrenta a niveles de endeudamiento que se salen de lo normal, lo que en el futuro podría causar graves sacudidas a todo el sistema mundial del dólar, señaló Kolganov.Según Ostapkovich, si la UE sigue adelante con los embargos, Moscú podría empezar a recortar los dividendos e intereses de las empresas europeas que operan en Rusia.

