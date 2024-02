https://sputniknews.lat/20240227/el-senor-de-la-guerra-la-oposicion-francesa-bombardea-a-macron-con-criticas-1148557207.html

"El señor de la guerra": la oposición francesa bombardea a Macron con críticas

Varios destacados opositores franceses denunciaron la insensatez de los comentarios del presidente Emmanuel Macron sobre la cuestión del envío de las tropas... 27.02.2024, Sputnik Mundo

"No sé si todo el mundo se da cuenta de la gravedad de semejante declaración. Emmanuel Macron está jugando al señor de la guerra, pero es de la vida de nuestros hijos de lo que habla tan despreocupadamente. Es la paz o la guerra en nuestro país lo que está en juego", indicó la líder del grupo parlamentario del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en su cuenta de la red social X.Asimismo, el líder del grupo Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, también condenó las declaraciones de Macron y subrayó que el envío de tropas a Ucrania convertiría al país en parte del conflicto. En este contexto, calificó de locura una guerra contra Rusia y de irresponsable la actual "escalada verbal" del jefe del Estado francés. Por su parte, el líder del partido derechista Patriotas, Florian Filippo, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que protesten tras las declaraciones del presidente Macron. El político francés calificó al mandatario de su Estado de loco y pidió que se bloquearan sus intenciones en el Parlamento.Las palabras de Macron sobre la perspectiva de desplegar fuerzas europeas en el suelo ucraniano han causado una gran perturbación tanto en Francia, como en el mundo. En este sentido, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, ya descartaron la posibilidad del envío de las tropas de los respectivos países en Ucrania.A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, declaró que Hungría se opone firmemente al envío de militares y armas a Ucrania y considera que el conflicto debe terminar en lugar de agravarse. "Oímos y vemos las noticias sobre la reunión de ayer en París. La posición de Hungría es clara y firme: no estamos dispuestos a enviar ni armas ni soldados a Ucrania. La guerra no debe profundizarse ni expandirse, sino terminar", precisó Szijjarto.El 26 de febrero, el presidente francés declaró que los líderes occidentales discutieron la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, pero no hubo consenso, agregando que 'no se puede descartar nada'. Posteriormente, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, rechazó el posible despliegue de las fuerzas alemanas en aquel Estado y afirmó que nadie había respaldado la propuesta de Macron.

