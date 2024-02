https://sputniknews.lat/20240227/varios-paises-de-la-otan-aseguran-que-no-van-a-enviar-sus-militares-a-ucrania-1148555670.html

Varios países de la OTAN aseguran que no van a enviar sus militares a Ucrania

27.02.2024

Anteriormente, Fico comunicó que algunos países de la UE y la OTAN estaban considerando la posibilidad de enviar sus militares a Ucrania sobre la base de acuerdos bilaterales.La OTAN no "tiene previsto" enviar sus tropas a UcraniaMás temprano, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que la Unión Europea (UE) acordó crear "la novena coalición" para suministrar a Ucrania misiles de mediano y largo alcance. Además, agregó, los líderes de los países occidentales abordaron la posibilidad de enviar tropas terrestres a Kiev, pero aún no han logrado un consenso. "No habrá fuerzas terrestres enviadas por Estados europeos o países de la OTAN"El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, declaró que ni la OTAN ni los países de la Unión Europea piensan enviar sus fuerzas terrestres a Ucrania.En tanto, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró que descarta el envío de tropas a Ucrania y criticó las palabras de Macron de que la "situación podría cambiar"."Lo de 'Botas en el suelo' no es una opción para la República Federal de Alemania y nunca lo será porque fomenta la escalada de la situación. En cuanto al presidente Macron, nadie lo apoyó", dijo el ministro durante una rueda de prensa conjunta con su homóloga de Austria, Klaudia Tanner."No estamos en guerra con Rusia"Italia no apoya el envío de sus soldados a Ucrania para que luchen en el conflicto, declaró el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani.Hungría "no está lista para enviar armas ni soldados a Ucrania"Budapest mantiene la postura firme de no enviar a sus soldados y armas a Ucrania, declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.Szijjarto agregó que el conflicto ucraniano no debe ampliarse, sino necesita una solución que ponga fin a los enfrentamientos.Polonia niega planes para el envío de "sus unidades"Varsovia no planea enviar a su personal militar a Ucrania, aseguró el primer ministro polaco, Donald Tusk, en una rueda de prensa en Praga.Suecia descarta planes de mandar sus militares a UcraniaSuecia no planea enviar sus tropas a Ucrania y se limita actualmente al suministro de equipos, declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, a la cadena SVT.Agregó que Kiev tampoco exige el envío de tropas, por lo que "el tema no es actual".El envío de militares checos no es considerado "de ninguna manera"El primer ministro de República Checa, Petr Fiala, desestimó que su país envíe soldados a Ucrania en pleno conflicto con Rusia.El jefe del Gobierno checo insistió en que su país, que forma parte de la OTAN, no trasladaría a sus soldados a Ucrania en ninguna circunstancia.El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

