ONU llama a evitar escalada tras las declaraciones de Macron sobre enviar tropas a Ucrania

ONU llama a evitar escalada tras las declaraciones de Macron sobre enviar tropas a Ucrania

ONU (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a todas las partes del conflicto en Ucrania a evitar declaraciones que agraven la situación... 27.02.2024, Sputnik Mundo

El 26 de febrero, Macron declaró al término de la conferencia de París sobre Ucrania que los líderes de los países occidentales abordaron la posibilidad de enviar tropas terrestres a Kiev, pero aún no han logrado un consenso. Al respecto, este 27 de febrero el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, sentenció que EEUU no planea enviar tropas a luchar a Kiev. "El presidente Biden ha dejado claro... que no enviará soldados estadounidenses a luchar en Ucrania", dijo Miller en rueda de prensa. Además, El Pentágono también emitió un pronunciamiento en el que descartó el eventual envío de personal en servicio a combatir en Ucrania."Para que quede claro. No tenemos planes de enviar militares estadounidenses a luchar en Ucrania. El presidente (Biden) ha sido bastante claro al respecto, y esa sigue siendo nuestra posición", dijo el portavoz de la Secretaría de Defensa, Pat Ryder, en conferencia de prensa.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no sólo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

