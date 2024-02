https://sputniknews.lat/20240219/un-mundo-en-el-que-eeuu-se-retira-los-europeos-ya-no-confiarian-mucho-en-washington-1148351160.html

"Un mundo en el que EEUU se retira": los europeos ya no confiarían mucho en Washington

"Un mundo en el que EEUU se retira": los europeos ya no confiarían mucho en Washington

Una duda predominó entre los asistentes a la Conferencia de Seguridad de Múnich que se realizó este fin de semana: ¿podrá Estados Unidos cumplir su palabra de... 19.02.2024

Con miles de millones detenidos en el Congreso estadounidense por disputas políticas internas y con las tropas ucranianas cada vez más replegadas, los líderes europeos analizan posibles escenarios de defensa propia y de respaldo a Kiev, pero ya sin la participación de Washington, señala un análisis de este medio especializado en economía y finanzas, basado en los testimonios de varios altos funcionarios que asistieron a Múnich. Las fuentes de seguridad y defensa consultadas por el medio indicaron que sí existe preocupación en los Gobiernos europeos de que Estados Unidos no pueda liberar más fondos para Ucrania. Según los funcionarios, hay una "creciente alarma" en la Unión Europea (UE) por la incertidumbre en torno a la continuidad de ayuda norteamericana al Gobierno de Zelenski."Estados Unidos puede reducir el apoyo a su región y ellos mismos han hecho demasiado poco para prepararse. Ese pesimismo dominó las conversaciones de este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich", detalla Bloomberg, que también advirtió desde hace semanas que las fuerzas ucranianas se encuentran superadas 3 a 1 en el campo de batalla frente a Rusia. Francia y Alemania firmaron el 16 de febrero acuerdos de seguridad a largo plazo con Ucrania. Sin embargo, en Estados Unidos el paquete de ayuda sigue estancado y eso ha provocado que altos funcionarios europeos digan que ahora todo el juego geopolítico está del lado de Washington. Otro tema que también habría provocado preocupación entre los europeos, según Bloomberg, fue la necesidad de invertir más en defensa, en momentos en que el continente depende en buena medida de Estados Unidos, al menos en ese rubro. En ese sentido, el senador estadounidense republicano pro Ohio, J.D. Vance, criticó lo que él considera acciones insuficientes de parte de Bruselas para edificar un buen sistema de defensa para el bloque. Según él, su país debe enfocarse más en sus relaciones y disputas en Asia en lugar de gastar tiempo y dinero en Europa. Aunque Alemania apenas ha alcanzado el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB fijado por la OTAN, el Ministerio de Defensa de ese país propuso recientemente aumentar el gasto militar hasta el 3,5% del PIB. El año pasado, una encuesta realizada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés) reveló que el 74% de los encuestados cree que Europa necesita desarrollar sus propias capacidades de defensa. Algunos de los países donde más ha crecido el descontento por la dependencia hacia Washington son Hungría, los Países Bajos y Alemania."Aunque la mayoría de los países de la Unión Europea aún no cumplen el objetivo de la OTAN [liderada por Washington] de gastar el 2% del PIB en defensa, la Alianza ha experimentado ocho años de aumentos constantes del gasto. En 2022, el gasto de los países europeos aumentó un 13%, hasta 345.000 millones de dólares, casi un tercio más que hace una década", señaló Politico en un análisis en junio de 2023. El presidente francés Emmanuel Macron ha reconocido que Europa necesita mejorar sus sistemas y modelos de defensa por seguridad propia. En aquel momento Macron también habló sobre la necesidad de que Europa reduzca su dependencia a Estados Unidos, alejándose de conflictos en los que dicha región no tiene cabida y abogando por una "autonomía estratégica" que convierta a Europa en una "tercer superpotencia".

