Occidente podría ver sus ilusiones hacerse añicos: "EEUU ya no puede ser la policía del mundo"

Occidente podría ver sus ilusiones hacerse añicos: "EEUU ya no puede ser la policía del mundo"

El conflicto palestino-israelí es "un punto de inflexión" para el orden geopolítico en el que Estados Unidos y sus más cercanos aliados han dominado gran parte... 19.10.2023, Sputnik Mundo

Un análisis del diario británico The Telegraph explica que las ilusiones occidentales podrían venirse abajo con "una nueva era geopolítica" marcada por distintos eventos, como el conflicto en Ucrania y la actual escalada de tensiones en el Oriente Medio. "[La crisis ucraniana] puso de manifiesto la ingenuidad de la idea de que Europa está a salvo de conflictos, y que los dividendos de la paz tras la Guerra Fría podían desviarse sin peligro hacia el bienestar", asegura la periodista Sherelle Jacobs. Según ella, el conflicto entre Israel y Palestina podría echar abajo algunos de los supuestos fundamentales que han sustentado la percepción de la seguridad en Occidente, "anunciando una nueva edad oscura geopolítica". El título del análisis es contundente: Una nueva era geopolítica oscura está a punto de hacer añicos las fatales ilusiones de Occidente. Y es que la situación en el Oriente Medio ha puesto sobre la mesa no solo el histórico papel de Tel Aviv en la ocupación de los territorios palestinos —y con ello la violación a los Acuerdos de Oslo de 1993—, sino que ha dejado ver que existe una discrepancia general en torno a la percepción que existe sobre la geopolítica. Mientras Israel y Estados Unidos mantienen su postura de ataque en contra de Gaza —bajo el argumento, entre otras cosas, de combatir el terrorismo—, en el mundo la causa palestina —que va más allá de Hamás— ha movilizado a los ciudadanos de varios países y ha señalado a esos dos países como los principales responsables de la tragedia humanitaria en la Franja. Las sanciones coercitivas, ¿inservibles?Una de las "ilusiones" en las que ha creído Occidente, dice la experta, son las sanciones y la idea de "la relevancia del liderazgo financiero y económico de Occidente y, en concreto, la eficacia de las sanciones como herramienta para evitar conflictos". La periodista recuerda en específico los supuestos castigos económicos a Irán. En ese sentido, se cuestiona si la Casa Blanca tiene que responder a serias preguntas sobre si el presidente Joe Biden "metió la pata en su estrategia". "Estados Unidos había relajado las sanciones sobre el petróleo iraní en un intento de conseguir que Teherán frenara su programa nuclear y refrenara a sus milicias interpuestas. Pero dada la capacidad del país para seguir comerciando con Estados no occidentales como China y Rusia, quizá cualquier restricción económica siempre iba a estar condenada al fracaso", subraya. De hecho, días atrás el eurodiputado francés Thierry Mariani declaró que, al imponer sanciones contra Rusia, la Unión Europea (UE) solo aumenta el número de sus adversarios en África, Asia y Sudamérica. "Los ministros del Gobierno de Macron y los funcionarios de la Comisión Europea nos explicaron que pondrían a Rusia de rodillas aplicándole sanciones. Prometieron devolver a Rusia a la Edad de Piedra, pero en realidad fueron nuestras familias las que se convirtieron en víctimas de una inflación devastadora y de una fuerte subida de los precios de la electricidad", comentó.¿Occidente realmente ofrece seguridad?Jacobs también cuestiona la idea de que la vanguardia y los avances tecnológicos en el mundo occidental sean una muestra fehaciente de que dichos países son invulnerables. Sin embargo, con los recientes ataques sorpresa del grupo palestino Hamás a Israel del pasado 7 de octubre, —en los que se infiltraron por tierra, aire y mar—, se demostró que quizá todo se trate de una ilusión, afirma. También señala que muchos ejércitos de países de Occidente consideran que es necesario invertir más en áreas como la IA, la cibernética y la vigilancia, en lugar de rubros tradicionales. No obstante, esta visión, dice, no ha demostrado necesariamente que es efectiva en la práctica real. "Resulta preocupante que los avances tecnológicos tiendan a favorecer más a los débiles que a los fuertes. El tipo de innovaciones revolucionarias que cambiarían decisivamente la guerra asimétrica a favor de Occidente todavía se nos escapan", agrega. Por último, la analista pone en duda si la Casa Blanca realmente es capaz de liderar el orden geopolítico, manteniendo varios frentes abiertos en distintas zonas, en Ucrania y el Oriente Medio, como sucede exactamente ahora. "Las estrellas parecían alinearse para el mundo occidental, cuando una sorprendente convergencia de intereses estratégicos entre Arabia Saudita e Israel, enemigos mortales, parecía acercar a la región a una nueva edad de oro de la estabilidad y el comercio (...). De la noche a la mañana, la arrogancia se convirtió en némesis. Y nos preguntamos cómo pudimos engañarnos pensando que podría haber sido de otra manera", concluye.

