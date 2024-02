https://sputniknews.lat/20240228/de-que-hablara-putin-en-su-mensaje-anual-a-la-asamblea-federal-1148565605.html

¿De qué hablará Putin en su mensaje anual a la Asamblea Federal?

¿De qué hablará Putin en su mensaje anual a la Asamblea Federal?

Sputnik Mundo

El 29 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, comunicará su mensaje anual a la Asamblea Federal que incluye a las dos Cámaras legislativas del país... 28.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-28T11:23+0000

2024-02-28T11:23+0000

2024-02-28T11:23+0000

internacional

política

rusia

vladímir putin

asamblea federal de rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/11/1146655418_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ac905ba5a5ce886ac2225e02a73b430e.jpg

Dirigirse a la Asamblea Federal, el Parlamento ruso, que incluye la Duma Estatal y el Consejo de la Federación (la Cámara Baja y la Cámara Alta), con mensajes anuales sobre la situación del país y sobre las principales orientaciones de la política interior y exterior es una de las competencias del presidente que está consagrada en el artículo 84 de la Constitución rusa.Durante este evento, el jefe de Estado suele: Aunque normalmente no se conocen de antemano los temas precisos, en esta ocasión el jefe de Estado informó que será una declaración de objetivos para los próximos seis años.Los mensajes tienen una naturaleza consultiva y no son actos jurídicos, pero en los últimos años han adquirido el carácter de iniciativas legislativas: contienen instrucciones concretas del mandatario al Gobierno.En 2018, el evento estuvo dedicado principalmente al armamento: en concreto, fue abordado el sistema de misiles estratégicos Sarmat, un misil de crucero de alcance ilimitado, el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal, el sistema de misiles con el vehículo de planeo hipersónico Avangard y un sistema láser de ataque. En aquel momento, el dirigente ruso subrayó que las nuevas armas se creaban en respuesta a las acciones de Estados Unidos, que está desplegando sus sistemas de defensa antimisiles en el territorio de otros países cercanos a Rusia.En 2023, Vladímir Putin anunció que Rusia suspendía su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), creado para frenar la carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos. El presidente también abordó el tema de la operación militar especial en Ucrania, explicando detalladamente las razones de su puesta en marcha y prometió ayuda y apoyo a sus participantes. Además, el dirigente ruso criticó a Europa y EEUU por sus intentos de armar a Ucrania.El discurso se dirige no solo al órgano legislativo, sino también a todos los demás y a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, el discurso de 2024 se dirigirá también a los participantes en la operación militar en Ucrania.Tras el mensaje, el presidente da una serie de instrucciones. Y las Cámaras de la Asamblea Federal adoptan resoluciones especiales encaminadas a su aplicación. La aplicación del discurso presidencial es una de las tareas más importantes de la Duma Estatal.El discurso más largo de la historia fue realizado el 1 de marzo de 2018 y duró 1 hora y 55 minutos.

https://sputniknews.lat/20240114/renovadas-y-recargadas-las-armas-que-ampliaran-la-ventaja-de-rusia-sobre-la-otan-en-2024-1147317786.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, rusia, vladímir putin, asamblea federal de rusia