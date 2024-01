https://sputniknews.lat/20240114/renovadas-y-recargadas-las-armas-que-ampliaran-la-ventaja-de-rusia-sobre-la-otan-en-2024-1147317786.html

Renovadas y recargadas: las armas que ampliarán la ventaja de Rusia sobre la OTAN en 2024

Renovadas y recargadas: las armas que ampliarán la ventaja de Rusia sobre la OTAN en 2024

La OTAN agitó el avispero cuando provocó una guerra subsidiaria con Rusia en Ucrania en 2022, empujando a Moscú a revisar su Ejército de tiempos de paz y... 14.01.2024, Sputnik Mundo

Sputnik te explica qué innovaciones de armamento ruso deparará 2024.Rusia continuará reforzando sus capacidades de defensa, mejorando sus sistemas de comunicación, reconocimiento, designación de objetivos, fuego de contrabatería, defensas antiaéreas y antisatélites, capacidades de guerra de drones y la preparación de su tríada nuclear, declaró el 9 de enero el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, en una reunión informativa con altos generales.La guerra subsidiaria contra la OTAN en Ucrania ha empujado a Rusia a aumentar los efectivos de sus Fuerzas Armadas hasta 1,32 millones de soldados y 2,2 millones de personal en total, frente a un millón de soldados y 1,9 millones de personal en total en 2022. Es posible que sigan aumentando en los próximos años.El aumento del número de tropas va acompañado de un incremento del gasto en defensa, que incluye el dinero destinado a salarios y al desarrollo y producción de equipos. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés) calculó el mes pasado que el gasto total en defensa de Rusia alcanzaría unos 12,7 billones de rublos, o 140.000 millones de dólares, en 2024, lo que supone un aumento del 29% respecto a 2023, con un total del 7,1% del PIB del país.El SIPRI interpreta estas cifras como una señal de la determinación de Moscú de llevar el conflicto con Ucrania hasta el final, incluso cuando los patrocinadores de Kiev en la OTAN muestran signos de fatiga ucraniana tras darse cuenta de que verter decenas de miles de millones de dólares más en el agujero negro ucraniano no cambiará el resultado de la guerra subsidiaria, sino que solo prolongará el sufrimiento de quienes se encuentran en el epicentro de eventos.La OTAN y EEUU no están cerca de su objetivo declarado de "debilitar a Rusia", la estrategia esbozada por el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, en la primera mitad de 2022, semanas después de que Occidente saboteara un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.Por el contrario, el poder militar ruso ha emergido más fuerte que nunca en la historia del país después de 1991, con una reciente clasificación de US News & World Report que sitúa a Rusia como la potencia militar número uno del mundo, por encima de EEUU, con la puntuación recopilada sobre la base de las percepciones públicas de los encuestados de 87 países. Las opiniones sobre el potencial militar de Rusia se basan sin duda, al menos en parte, en la experiencia de combate, un factor cuya importancia no puede exagerarse en el campo de batalla.La calidad de las armas rusas, sobre todo cuando se producen en cantidades suficientes, tampoco puede descartarse, especialmente en una situación de conflicto de alta intensidad como la de Ucrania, y más aún cuando se trata de luchar contra fuerzas armadas y equipadas por la OTAN, que se autoproclama como la alianza más grande, más rica y más avanzada tecnológicamente de la historia.2023 se convirtió en el año en que Rusia destrozó la leyenda que existía durante décadas sobre la superioridad de las armas de la OTAN frente a las soviéticas y rusas, con Moscú demostrando que su fuerza militar tiene el armamento para igualar casi todas las armas de la alianza desplegadas en Ucrania, e incluso algunas que ni siquiera el bloque tiene, a pesar de gastar más de diez veces menos en defensa.Nuevas armas para el año nuevoComo el Gobierno de Ucrania no da muestras de interés en mantener conversaciones de paz en términos que Rusia considere aceptables, exige la movilización de otros 500.000 soldados e incluso planea una nueva ofensiva terrestre, parece claro que la industria de defensa rusa en 2024 tendrá que volver a centrarse ante todo en los sistemas de armamento de primera línea.2S35 Koalitsiya-SV y MalvaUn destacado analista militar ruso, Alexéi Leonkov, expuso a Sputnik qué capacidades prevé Rusia para 2024.Entre las innovaciones que el analista espera que tomen un papel protagonista se encuentra el Koalitsiya-SV, un obús autopropulsado de precisión de largo alcance cuya entrega en serie a las Fuerzas Armadas comenzó a finales de 2023, tras casi dos décadas de desarrollo.Diseñado originalmente como una mejora del 2S19 Msta de la era soviética, el Koalitsiya-SV es lo último en diseño de obuses autopropulsados rusos, montado sobre un chasis de tanque T-90 y equipado con un cañón de 155 mm que puede disparar sus 70 proyectiles a bordo a distancias de hasta 70 km (aunque las pruebas han demostrado que mantiene la precisión a distancias de hasta 80 km). El cañón puede disparar hasta 16 proyectiles por minuto.Esta máquina tiene una tripulación de tres personas, frente a las cinco del Msta, gracias a su módulo de torreta automatizada, lo que supone una nueva e importante capacidad para las fuerzas rusas, de acuerdo con Leonkov."En realidad, se trata de un sistema de artillería de alta precisión, ya que el posicionamiento de los objetivos se produce automáticamente y los disparos tienen lugar en modo automático. Gracias a ello, la cadencia de fuego de esta pieza de artillería en particular aumenta", explicó el observador. "Al mismo tiempo, la trayectoria de los disparos puede hacerse de tal manera que todos los proyectiles alcancen el mismo objetivo. Por esta razón, el conocido dicho [entre los artilleros soviéticos y rusos] de que 'un proyectil no golpea dos veces el mismo cráter' no se aplica al Koalitsiya-SV", ya que el sistema es capaz de golpear incluso objetivos en movimiento si se combina con un dron que corrija el fuego.El Koalitsiya-SV no es el único de los nuevos sistemas de artillería que las fuerzas terrestres rusas recibirán en 2024, ya que el despliegue del nuevo sistema de obuses autopropulsados 2S43 Malva de 152 mm a partir de octubre de 2023 es otro avance prometedor.Instalado en un chasis de camión 8x8 con tracción a todas las ruedas, el Malva constituye una novedad para los diseñadores de armas rusos, ya que los anteriores diseños de cañones autopropulsados soviéticos y rusos (incluido el ya mencionado Koalitsiya-SV) se instalaron en plataformas blindadas sobre orugas. Desarrollado por el Instituto de Investigación Burevestnik a partir de 2023, el Malva tiene un alcance de disparo de 24,5 km y utiliza el mismo cañón que el Msta. Pero gracias a su peso reducido, el sistema puede ser enviado rápidamente a zonas de primera línea a bordo de aviones de transporte pesado, como el avión de transporte estratégico Il-76.TanquesEn lo que respecta a los carros de combate, el T-90 y, en concreto, sus variantes modernizadas T-90M Proriv han acaparado la mayor parte de la atención mediática sobre las capacidades de los tanques rusos, demostrando ser más que un rival para los gigantescos Leopard 2, Challenger 2 y Abrams enviados por la OTAN a Ucrania junto a cientos de tanques más antiguos.Pero aunque el T-90 ha sido el más destacado, el analista instó a no olvidar los esfuerzos de los ingenieros militares rusos y de los constructores de carros de combate por modernizar los carros más antiguos de Rusia, como los T-80 e incluso los T-72, un diseño que se remonta a finales de la década de 1960.Las últimas variantes rusas de los T-72 y T-80, muchas de ellas renovadas a partir de los vastos arsenales de tanques que Rusia heredó de la URSS, se han modernizado para incorporar lo último en equipamiento ofensivo y defensivo, desde el sistema de protección activa Arena hasta los misiles antitanque guiados Refleks-M lanzados desde los cañones de los tanques, pasando por equipos y pantallas de comunicaciones digitales, cámaras y otros componentes que ponen a los tanques a la altura de las necesidades del campo de batalla moderno.Sistemas de guerra radioelectrónica y comunicacionesLa instalación de sistemas electrónicos avanzados y sistemas de comunicaciones mejorados en armas y equipos antiguos no se limita a los carros de combate, ya que Ucrania está recibiendo una avalancha de drones avanzados de la OTAN y sistemas de guerra radioelectrónica, a menudo con el propósito explícito de "probarlos" contra su adversario, lo que dio a Rusia el impulso necesario para mejorar sus capacidades en estos frentes."Esto incluye un énfasis en mejorar aún más los sistemas de defensa aérea, en particular en términos de lucha contra varios tipos de aeronaves no tripuladas. Esto incluye la mejora de los sistemas de guerra electrónica. Antes, por ejemplo, los sistemas individuales de guerra electrónica solo estaban disponibles en la aviación y formaban parte de complejos de defensa aerotransportada. Ahora, estos sistemas también están apareciendo para proteger a los vehículos blindados", indicó Leonkov, señalando la serie de nuevos equipos de guerra electrónica móviles, basados en camiones, que están apareciendo entre las fuerzas terrestres rusas."Esto también incluye una ulterior modernización de los sistemas de comunicaciones para garantizar que los sistemas de control automatizados puedan funcionar desde el nivel de pelotón hasta el de ejércitos enteros como una sola unidad. Estos procesos están relacionados, [constituyendo] la aparición de sistemas de armas que son demandados por las tropas", afirmó el observador.Misiles tácticos y navalesLeonkov espera que Rusia siga aumentando su producción y despliegue de misiles de precisión para atacar en profundidad en territorio enemigo y contra objetivos navales a larga distancia, señalando el éxito operativo del esencialmente imparable sistema de misiles hipersónicos Kinzhal, y que los misiles antibuque Zircon se abran paso en la Armada rusa junto con los misiles de crucero Kalibr y antibuque Onyx.Aunque cabe señalar que la experiencia operativa en el conflicto ucraniano muestra que ni siquiera hacen falta los misiles más avanzados para alcanzar los objetivos en el frente. Así, el portavoz del Mando de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, admitió a finales del mes pasado que sus fuerzas no habían derribado ni uno solo de los 300 misiles de crucero Kh-22 lanzados desde el aire por Rusia en los últimos 22 meses. Se trata de unos misiles de los años 1960, que aparentemente siguen siendo un hueso duro de roer incluso a día de hoy.Nuevas armas para la estabilidad estratégicaEn sus declaraciones con funcionarios de defensa, el ministro de Defensa ruso confirmó que la misión de los militares rusos en 2024 incluiría el fortalecimiento de la tríada nuclear de Rusia. Rusia tomó la determinación de modernizar y mejorar su arsenal estratégico a principios de la década de 2000, inmediatamente después de la decisión de EEUU de retirarse del Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Después de esto, los científicos rusos retomaron los planes de la era soviética para una serie de superarmas, incluidos misiles hipersónicos, torpedos y misiles de crucero de propulsión nuclear, y armamento láser, mientras que el país también invirtió fuertemente en misiles balísticos intercontinentales tradicionales y misiles lanzados desde submarinos.Estos esfuerzos, llevados a cabo mientras la OTAN se expandía durante décadas hacia las fronteras rusas y amenazaba con situar armas ofensivas a pocos minutos de vuelo de las principales ciudades rusas, pretendían enfriar los ánimos en el Pentágono ante la idea de bombardear Rusia con ataques convencionales con misiles de crucero para desintegrar su potencial nuclear y decapitar a su cúpula dirigente.Misiles balísticos terrestres"Hemos mejorado nuestro escudo nuclear en casi un 95% y solo quedan unos pocos componentes para llevarlo al 100%", señaló Leonkov, en referencia a los comentarios del presidente Putin en una reunión del Consejo del Ministerio de Defensa en diciembre sobre el programa en curso para modernizar las capacidades de disuasión estratégica rusas.Llegar al 100% incluirá el despliegue continuado del nuevo misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat en servicio de combate, así como la sustitución de los misiles más antiguos por Yars, afirmó Leonkov.Los dos nuevos misiles pueden ir equipados con vehículos de reentrada múltiples e independientes, señuelos para superar las defensas antimisiles y vehículos de planeo hipersónico Avangard, que pueden acelerar a velocidades hasta Mach 27 y no pueden ser detenidos por ninguna defensa existente o futura.Bombarderos estratégicos modernizados Tu-160En 2024, se espera que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia reciban dos nuevos aviones portamisiles estratégicos Tu-160M Cisne Blanco mejorados, con lo que la flota total ascenderá a 18 y el avión de diseño de finales de la era soviética entrará en el siglo XXI gracias a lo que Leonkov caracterizó como un esfuerzo por convertir el Tu-160 en un "avión digital"."Por supuesto, muchas cosas mejorarán gracias a la tecnología digital: motores más avanzados, sistemas de control de motores más avanzados y otros sistemas. Un complejo digitalizado de defensa aérea protegerá al avión contra todo tipo de misiles aire-aire. Gracias a las características de sus motores, incluida una disposición diferente, aumentará el radio de combate del Tu-160M2", explicó el observador.Independientemente de las mejoras que se realicen, la misión principal de los Tu-160 no cambiará: atacar objetivos enemigos, como grupos de portaaviones, a grandes distancias y escapar a altas velocidades (hasta Mach 2,01) antes de que puedan ser interceptados y destruidos.Submarinos de misiles balísticosPor último, en el mar, los planes de Rusia para 2024 incluyen la entrega del Knyaz Pozharskiy, un nuevo submarino nuclear de misiles balísticos de la clase Borei-A, armado con misiles balísticos lanzados desde submarinos Bulava-M, cuya botadura está prevista para finales de enero y que entrará en servicio en la Flota del Norte antes de que finalice 2024. Rusia espera recibir un total de 12 submarinos Borei de aquí a 2031, buques que desempeñarán un papel clave en la disuasión nuclear marítima del país."La peculiaridad de los submarinos lanzamisiles estratégicos es que lanzan sus cargas útiles utilizando la llamada tecnología de 'lanzamiento en seco'. Cuando se lanza un misil, el buque no revela su ubicación", lo que los deja envueltos en la niebla de la guerra y, por tanto, suponen una grave amenaza estratégica, señaló Leonkov.En general, si se comparan las capacidades de la triada nuclear rusa con las de EEUU, que está inmerso en su propio programa de modernización nuclear de 2 billones de dólares, los esfuerzos estadounidenses son poco menos que un "completo desastre", considera el analista."Su programa para reemplazar a los Minutemen no está dando resultado. El B-52 ha tenido otra prórroga de vida casi hasta la década de 2050, cuando el bombardero cumplirá su centenario. El programa del B-21 está estancado y, en cualquier caso, será inferior a nuestro Tu-160M2. Y es obvio que en las condiciones de sanciones en las que estamos creando estos modernos sistemas de armamento, nuestros logros parecen impresionantes, en comparación con los estadounidenses, que intentan que su complejo militar-industrial funcione correctamente incluso en condiciones favorables que ellos mismos han creado", resumió Leonkov.

