El jefe de la OTAN "debería ser despedido ahora, antes de que sea demasiado tarde"

El jefe de la OTAN "debería ser despedido ahora, antes de que sea demasiado tarde"

La permanencia de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN está siendo puesta en duda debido a que, por ciertas decisiones, podría agudizar e... 28.02.2024, Sputnik Mundo

En un artículo publicado en Asia Times, Stephen Bryen, ex director de personal del Subcomité de Oriente Próximo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, sugiere que Stoltenberg debería ser cesado de la dirección de la OTAN porque ha anunciado que va a dar permiso a Ucrania para que utilice sus F-16 para lanzar ataques dentro de Rusia.El exfuncionario estadounidense considera que el permiso de Stoltenberg para que Ucrania use los aviones de combate, que pronto le serán entregados, para lanzar ataques dentro de Rusia equivale a una declaración de guerra de la OTAN. "Es una medida irracional y peligrosa que debe ser anulada lo antes posible", agrega.Bryen va más allá y advierte que la permanencia del ex primer ministro noruego al frente de la OTAN podría llevar a esa organización internacional a un conflicto en todo el continente europeo que podría incluir las temidas armas nuclearesDe hecho, el experto asegura que existen indicios de la presencia de soldados de la OTAN altamente entrenados en el campo de batalla ucraniano y que son "necesarios" para manejar las armas de alta tecnología que la OTAN ha enviado a Ucrania. Además de que Rusia tiene razones para creer que los F-16 entregados a Ucrania serán operados por pilotos del bloque, lo que puede representar una expansión del conflicto. Y es que la respuesta rusa ante el uso de esos aviones de combate podría no limitarse a derribar los F-16 que vuelen en nombre de Ucrania, además de que lo considerará una declaración de guerra por parte de la organización occidental.

ucrania

