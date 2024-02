https://sputniknews.lat/20240228/fallece-jacob-rotschild-todo-lo-que-debes-saber-sobre-su-vida-y-su-enorme-riqueza-1148571293.html

El difunto Jacob Rotschild: todo lo que debes saber sobre su vida y su enorme riqueza

El difunto Jacob Rotschild: todo lo que debes saber sobre su vida y su enorme riqueza

Sputnik Mundo

Lord Jacob Rothschild falleció el 26 de febrero a la edad de 87 años. Su familia conserva el codiciado estatus de una de las dinastías mundiales más poderosas... 28.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-28T18:30+0000

2024-02-28T18:30+0000

2024-02-28T18:36+0000

jacob rothschild

reino unido

sociedad

sputnik explica

👤 gente

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/1a/1148544869_0:184:2048:1336_1920x0_80_0_0_e900836c6982ef2fc1fc18325984c571.jpg

Incluso personas alejadas del mundo de las finanzas conocen el apellido Rothschild, que es sinónimo de gran riqueza, poder e influencia. La historia del clan comenzó con Mayer Amschel Rothschild, nacido en 1744. La dinastía ha recorrido un largo camino desde entonces, con participaciones que van desde los servicios financieros hasta industrias como la minería, la energía, el sector inmobiliario y la filantropía.Además de definir varios períodos de la historia financiera, a los Rothschild se les atribuye la financiación de convulsiones sociales y económicas, operaciones militares y campañas electorales en todo el mundo. Tienen fama de haber participado entre bastidores en las negociaciones que desembocaron en la Declaración Balfour de 1917, en la que el Reino Unido se comprometía a establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, lo que más tarde condujo a la creación de Israel.Primeros años y familiaJacob Rothschild nació en Berkshire, Reino Unido, el 29 de abril de 1936. Era hijo único del difunto Victor Rothschild, tercer barón Rothschild, y de su primera esposa, Barbara Hutchinson.Tras completar sus estudios en el Eton College, cursó Historia en el Christ Church college de la Universidad de Oxford.Estuvo casado con Serena Mary Dunn, fallecida en 2019. La pareja tuvo cuatro hijos: Hannah Mary Rothschild, Matilda Rothschild, Emily Magda Rothschild y Nathaniel Philip Victor James Rothschild.Carrera profesionalJacob Rothschild inició su carrera en 1963 en el banco familiar NM Rothschild & Sons. En 1980, optó por construir su propio imperio, abandonando la empresa familiar para cofundar el entonces J Rothschild Assurance Group (ahora St James's Place plc).Rothschild se convirtió en presidente de RIT Capital Partners, uno de los mayores fondos de inversión de la Bolsa de Londres, en 1988. Dejó el cargo en 2019. También fue vicepresidente de BSkyB Television entre 2003 y 2008.Como mecenas de las artes, Jacob Rothschild fue presidente del patronato de la National Gallery (1985-1991) y presidente del Heritage Lottery Fund (1994-1998). El financiero también fundó Windmill Hill Asset Management para gestionar las fundaciones benéficas de la familia.El banquero ocupó asimismo el cargo de presidente honorario del Institute for Jewish Policy Research (Instituto para los Estudios de las Políticas Hebreas, traducido al español). Tras el fallecimiento de Jacob Rothschild, la Fundación Rothschild pasará a estar dirigida por su hija Hannah.Según Forbes, el patrimonio neto de Jacob Rothschild se estimaba en unos 5 billones de dólares en 2023, lo que le situaba de manera no oficial como la persona más rica del mundo.Negocios oscuros del fallecido barónEn 2006, salió a la luz que Jacob Rothschild actuaba como testaferro del oligarca ruso Mijaíl Jodorkovski, propietario de Yukos, una petrolera rusa que quebró aquel mismo año.Jodorkovski había amasado una enorme fortuna en la oleada de privatizaciones de la década de 1990. Fue detenido en 2003 con cargos de malversación y fraude fiscal. El control de las acciones de Jodorkovski en Yukos pasó a manos de Jacob Rothschild en virtud de un acuerdo que habían cerrado anteriormente, según informó entonces The Sunday Times.Jodorkovski y Lord Rothschild financiaron conjuntamente proyectos de la Open Russia Foundation, registrada en el Reino Unido. Esta organización no gubernamental privada, creada por Jodorkovski y los accionistas de la petrolera Yukos en 2001, fue declarada indeseable por la Fiscalía General de Rusia en 2017, y en 2021 fue clausurada.Jacob Rothschild también adquirió una participación del 5% en Genie Energy, una filial energética con sede en EEUU de IDT Corporation, que se había asegurado en 2010 derechos petrolíferos exclusivos en una zona de los Altos del Golán. Junto con él, en el Consejo de Administración de la empresa de exploración de petróleo estaban también el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, el exdirector de la CIA James Woolsey y el gestor de fondos de cobertura Michael Steinhardt. Los informes indicaban que las acciones de Rothschild en Genie Energy estaban valoradas en 10 millones de dólares.A lo largo de su amplia carrera, Jacob Rothschild se codeó con personalidades de la talla del difunto Secretario de Estado de EEUU Henry Kissinger, los expresidentes estadounidenses Ronald Reagan y Bill Clinton, la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, el expresidente francés François Mitterand, el empresario, inversor y filántropo estadounidense Warren Buffet, y finalmente se retiró de su carrera empresarial en 2008.El año 2023, el famoso dúo de bromistas rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, conocidos profesionalmente como Vovan y Lexus, engañaron a Alexandre de Rothschild, presidente ejecutivo de Rothschild & Co y tataranieto del fundador de la infame dinastía de banqueros Rothschild, para que desvelara algunos detalles clave. Al creer estar hablando con el presidente ucraniano, Volodímír Zelenski, Rothschild reveló los planes de su empresa de participar en la restauración de Ucrania en sectores como la energía, la construcción de viviendas y la logística. Afirmó que su empresa lleva trabajando en favor de los intereses del Gobierno ucraniano desde 2017.

https://sputniknews.lat/20190223/la-historia-de-la-dinastia-bancaria-de-los-rothschild-1085674686.html

https://sputniknews.lat/20220228/estas-son-las-10-familias-mas-ricas-del-planeta-y-es-muy-poco-probable-que-las-conozcas-1122403087.html

https://sputniknews.lat/20231204/muere-henry-kissinger-uno-de-los-politicos-mas-influyentes-y-controvertidos-1146231478.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jacob rothschild, reino unido, sociedad, 👤 gente