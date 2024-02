https://sputniknews.lat/20240228/mexico-aplicara-aranceles-a-importaciones-de-acero-de-eeuu-si-le-impone-nuevos-tributos-1148581824.html

México aplicará aranceles a importaciones de acero de EEUU si le impone nuevos tributos

México aplicará aranceles a importaciones de acero de EEUU si le impone nuevos tributos

Sputnik Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México aplicaría aranceles a sus importaciones de acero estadounidense como represalia si Washington impone de... 28.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-28T01:55+0000

2024-02-28T01:55+0000

2024-02-28T01:55+0000

internacional

📈 mercados y finanzas

méxico

eeuu

gobierno de méxico

acero

aranceles

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/1c/1148581997_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_409b5ea0b4a42e8e280ea83667dadc7c.jpg

"Si EEUU quisiera poner aranceles, le corresponde a México poner una retaliación", dijo Buenrostro en una conferencia de prensa. La representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, advirtió la semana pasada que EEUU podría volver a imponer aranceles para el acero y el aluminio, si México no tomaba medidas urgentes para frenar el aumento de la exportación de productos de origen no mexicano, triangulados hacia territorio estadounidense. Las importaciones estadounidenses de ciertos productos de acero están sujetas a un arancel de 25%, según la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232), pero Canadá y México no están sujetos a aranceles ni cuotas por el tratado comercial de América del Norte (T-MEC), aunque se podrían volver a imponer a grupos de productos después de nuevas consultas. El Gobierno estadounidense estableció excepciones a Argentina, Brasil y Corea del Sur, que están sujetos a cuotas restrictivas, y a productos de acero si se funden y vierten en la Unión Europea, Japón y Reino Unido, dentro de límites arancelarios trimestrales. Abundancia de aceroLa firma US Steel estima que en el mercado mundial hay exceso de suministros de acero en más de 674 millones de toneladas netas por año, que es más de seis veces el mercado total del acero de EEUU y más de 20 veces el total de importaciones estadounidense . EEUU anunció el 17 de mayo de 2019 un acuerdo con Canadá y México para eliminar los aranceles para las importaciones de acero y aluminio de los dos socios de Norteamérica, impuestos en junio de 2018, para eliminar todos los aranceles de represalia impuestos a los productos estadounidenses por sus vecinos. El acuerdo prevé un seguimiento minucioso y un mecanismo para evitar aumentos repentinos de las importaciones de acero y aluminio a EEUU. Los tres países no definieron claramente qué se considera como un "crecimiento repentino y significativo" en el comercio de acero en Norteamérica. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, las exportaciones de acero estadounidense a México crecieron de 2022 a 2023. En ese período alcanzaron las 4,1 millones de toneladas de productos terminados, mientras que las exportaciones mexicanas a EEUU cayeron a 2,3 millones de toneladas. El próximo jueves, 29 de febrero, se reúne el Comité Técnico Especializado de Estadísticas de Comercio Exterior solicitando la apertura de dicha información sobre el acero.

https://sputniknews.lat/20220614/el-gobierno-de-eeuu-discute-algunos-aranceles-irresponsables-de-trump-1126757933.html

https://sputniknews.lat/20190716/cuotas-compensatorias-al-acero-revelan-empresas-favorecidas-por-gobierno-mexicano-1088037606.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, méxico, eeuu, gobierno de méxico, acero, aranceles