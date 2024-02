Ministro de Economía francés: "No existe una base jurídica" para confiscar activos rusos

"No creemos que exista una base jurídica. Entendemos que tomar una decisión tan significativa [utilizar los activos bloqueados de otros país], que consiste en utilizar la propiedad estatal, requiere de una base jurídica muy fuerte. Y esta base jurídica debe ser aceptada no sólo por los países europeos, no sólo por los países del G7, sino por todos los Estados miembros de la comunidad internacional", afirmó el ministro citado por el periódico brasileño O Globo.