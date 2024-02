París niega que presencia militar occidental en Ucrania signifique ser parte del conflicto

https://sputniknews.lat/20240228/paris-niega-que-presencia-militar-occidental-en-ucrania-signifique-ser-parte-del-conflicto-1148580958.html

PARÍS (Sputnik) — La presencia de militares occidentales en Ucrania no significaría complicidad en el conflicto armado en curso en ese país, aseguró el... 28.02.2024

La víspera, el presidente galo, Emmanuel Macron, contó que los líderes de los países de Occidente debatieron la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, sin lograr un consenso a este respecto, pero señaló que "no se puede descartar nada". A su vez, el ministro de Defensa francés, Sebastien Lecornu, subrayó que "no se trata de una guerra con Rusia" y que "decir que 'no descartamos nada' no es ni un signo de debilidad ni implica una escalada". Según Lecornu, es completamente normal que Occidente se pregunte qué más puede hacer para Ucrania, en particular en materia de desminado o de formación de militares. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera. Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no sólo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

