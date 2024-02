Si Occidente incauta los activos rusos causaría "un conflicto económico y financiero de gran escala"

https://sputniknews.lat/20240228/si-occidente-incauta-los-activos-rusos-causaria-un-conflicto-economico-y-financiero-de-gran-escala-1148605017.html

Los comentarios del experto hacen referencia a un reporte publicado por el periódico británico Financial Times en diciembre de 2023, en el que mostró que Washington había propuesto a los grupos de trabajo del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y EEUU) analizar la manera de apoderarse de los activos congelados rusos, mismos que fueron frenados por las potencias tras el arranque de la operación militar especial en Ucrania.De acuerdo con el medio, EEUU propuso presentar estrategias al respecto en los primeros meses de 2024, antes de la siguiente reunión del grupo, que se llevará a cabo a mediados de junio.No obstante, esta posible acción ha causado reacciones negativas por las implicaciones que puede tener. Por ejemplo, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, reconoció que la incautación puede derivar en una debacle del sistema financiero mundial, por lo que antes de analizar su aprobación, deben pensarse las secuelas que puede atraer.Consecuencias ante una posible incautaciónAdemás de lo señalado por Kozack, hay consecuencias precisas que podrían divisarse si se incautan los activos rusos, puntualiza Muñoz Torres.En primer lugar, observa una fuerte especulación en los mercados, ya que se desconocería cuál es la senda a seguir, lo que afectaría las inversiones en todos los sectores.En esta ecuación, subraya el experto en temas internacionales, aún falta tomar en cuenta otros conflictos, como el que ocurre actualmente en la Franja de Gaza, y que afecta a nivel mundial."Durante los últimos años, hemos visto un clima de gran inestabilidad a nivel internacional, con conflictos como el de Rusia y Ucrania y del palestino-israelí, que golpean en los mercados internacionales. Se están encareciendo los alimentos, las gasolinas y el gas, por ejemplo, los que, [en caso de la incautación] podrían agravarse", destaca.De igual manera, el también docente en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, asegura que otro ámbito en el que las repercusiones de esta posible toma de 300.000 millones de dólares sea un efecto búmeran para Washington y sus aliados, es el fortalecimiento de los BRICS y el sur global en general.Desde hace años, "Rusia ha generado sinergias con China e India, con quienes ha intercambiado buena parte de su comercio y sin utilizar el dólar, sino con sus monedas locales", afirma.Prueba de ello son las recientes declaraciones de la jefa del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúllina, quien expuso que el uso de las divisas nacionales entre Moscú y sus socios en el bloque de los BRICS es de alrededor de 85%. También detalló que también que la cuota de los BRICS en la matriz del comercio exterior ruso alcanza el 40% en la actualidad, 10 puntos porcentuales más que en 2022 y 20 más que en 2021.Y este avance no se frenará. Para este año, el bloque, que ya cuenta con nuevos integrantes, se centrará aún más en el comercio con monedas locales y en una mayor interacción de sus sistemas de pago.Reacciones de MoscúTras la publicación del Financial Times, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la congelación de activos como un robo a los inversores privados y a las instituciones públicas de Moscú.En este tenor, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que no solo socavaría la economía mundial y la confianza de las naciones, sino que violaría el derecho internacional y las leyes rusas. Derivado de la posible incautación de los activos, el funcionario aseveró que cuentan con una lista de bienes con las que pueden tomar represalias.En una charla previa para Sputnik, el profesor de macroeconomía y economía monetaria en la Universidad de Friburgo (Suiza), Sergio Rossi, señaló que algunas de las probables respuestas de Rusia ante una medida de tal magnitud sean vender una parte relevante de sus activos occidentales, en particular bonos y acciones estadounidenses y europeas, y liquidar grandes cantidades de dólares, lo que golpearía la balanza comercial de EEUU.Además, según el especialista, otras naciones seguirían la misma ruta de Rusia, lo que mermaría aún más al bloque occidental.En este sentido, Muñoz Torres estima que, de llevarse a cabo al incautación, Occidente orillaría de manera tajante a Moscú, sus aliados y el sur global a crear un nuevo orden mundial en materia económica y financiera.

