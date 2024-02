https://sputniknews.lat/20240229/el-canciller-israeli-vuelve-a-exigir-que-lula-se-disculpe-por-sus-criticas-a-la-ofensiva-de-tel-1148614554.html

El canciller israelí vuelve a exigir que Lula se disculpe por sus críticas a la ofensiva de Tel Aviv

Israel Katz volvió a utilizar las redes sociales para exigir al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que pida disculpas por las críticas hechas a la ofensiva israelí en el enclave palestino. Este miércoles 28 de febrero, en una publición en X (antes Twitter), Katz ironizó la declaración de Lula, en una entrevista reciente resaltó no haber utilizado la palabra "Holocausto" en su crítica la ofensiva israelí, hecha en un discurso realizado durante su viaje a Etiopía. La publicación está acompañada de una imagen ironizando al presidente brasileño. Lula abordó la cuestión en una entrevista concedida al programa Es Noticia, de la emisora Rede TV! el martes 27 de febrero. "En primer lugar, no dije la palabra 'Holocausto', esa fue la interpretación del primer ministro de Israel, no mía", dijo el presidente brasileño. El mandatario sudamericano afirmó, además, que no esperaba que el primer ministro israelí Benjamí Netanyahu comprendiera su declaración y dijo que reafirma su posición. El presidente también destacó que lo que está sucediendo en Palestina no es una guerra de un Ejército contra otro. Además puso en duda el número de combatientes de Hamas muertos, dado a conocer por el gobierno israelí. "¿Cuántas personas de Hamás fueron presentadas muertas? Inventan ciertas mentiras y comienzan a trabajar como si fueran verdad", dijo el presidente. Brasil e Israel atraviesan una crisis diplomática que comenzó el 18 de febrero, después de que el presidente Lula, en un discurso hecho en Etiopía, al margen de su participación en la cumbre de la Unión Africana, criticó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. La declaración fue motivo de críticas del Gobierno israelí, mientras que, al día siguiente, Katz declaró a Lula persona non grata en Israel.

