Putin destaca que la economía rusa muestra "flexibilidad y estabilidad" pese a trabas de Occidente

Durante la operación militar especial, toda la economía rusa mostró "flexibilidad y estabilidad", a pesar de los obstáculos impuestos por Occidente, señaló el... 29.02.2024, Sputnik Mundo

Putin detalló que, en el transcurso de la operación militar especial, los trabajadores de la producción trabajan "en tres turnos, el tiempo que necesite el frente".El jefe de Estado resaltó que los ciudadanos "envían al frente cartas y paquetes, ropa de abrigo, redes de camuflaje, transfieren fondos de sus ahorros, a veces bastante modestos, repito, esa ayuda no tiene precio"."En los últimos dos años, las empresas rusas destinaron miles de millones de rublos a organizaciones de voluntarios y fundaciones benéficas que apoyan a nuestros soldados y sus familias", enfatizó.Rusia entre "las cuatro principales potencias económicas del mundo"Putin señala que en un futuro próximo Rusia tiene potencial para convertirse en una de las cuatro economías más grandes del mundo.De acuerdo con el mandatario, "hoy en día Rusia es la mayor economía de Europa en términos de Producto Interno Bruto [PIB] y paridad del poder adquisitivo y la quinta en el mundo". En 2023, continuó, Rusia registró un ritmo de crecimiento económico superior al mundial, no solo por delante de las principales naciones europeas, sino también de los Estados del Grupo de los Siete.Para el líder ruso, este crecimiento se debe a la "reserva de fuerza fundamental hecha durante las últimas décadas".La economía rusa se está volviendo actualmente más "compleja, tecnológicamente avanzada y, por lo tanto, mucho más sostenible", recalcó.Asimismo, el jefe de Estado instó a reducir la tasa de pobreza en Rusia a menos del 7% para 2030"Hay que conseguir que para 2030 la tasa de pobreza en Rusia esté por debajo del 7% y se reduzca en más de la mitad, hasta al menos el 12%, entre familias numerosas", destacó el mandatario."Primacía en el mercado mundial del trigo"En cuanto al mercado de cereales, en palabras de Putin, Rusia es líder en el mercado global del trigo y uno de los veinte mayores proveedores de alimentos del mundo.El mandatario destacó que para el año 2030 la producción agroindustrial de Rusia debe crecer en al menos un 25% con respecto a los índices del año 2021, y la exportación debe aumentar 1,5 veces."Seguiremos apoyando sin duda alguna esa rama, así como el programa de mejoramiento de los territorios rurales, que incluye la renovación y modernización de las oficinas de correos", subrayó.Modernización de la flota mercanteEsta medida, explicó Putin, permitirá a las empresas rusas "construir flujos comerciales eficaces en un contexto de logística cambiante y cambios radicales en la economía global".En particular, el mandatario hizo hincapié en la Ruta Marítima del Norte y las posibilidades logísticas que ofrece."Invitamos a las empresas de logística y a los Estados extranjeros a aprovechar activamente las posibilidades de este corredor de transporte global", declaró.El año pasado, recordó, se transportaron 36 millones de toneladas de carga por esta ruta marítima del Ártico.Hacia el liderazgo en la robótica y la inteligencia artificialIgualmente, Vladímir Putin planteó que el país debe convertirse en uno de los líderes en el número de robots industriales para 2030.Conforme con el mandatario ruso, este logro será un buen resultado dadas las capacidades de Rusia en este ámbito.Putin subrayó que la robotización y la automatización de la industria aumentará la productividad en el contexto de los desafíos demográficos del país.Durante la intervención, también subrayó la necesidad de aumentar las inversiones del Estado y empresas en el sector de las investigaciones y desarrollo, hasta el 2% del PIB para 2030.Putin calificó el desarrollo de la inteligencia artificial como herramienta para el progreso de la nación y argumentó la necesidad de que Rusia alcanzara la autosuficiencia y la competitividad en ese ámbito, lo que garantizará un gran avance.Nuevos "puntos de contacto" con socios de América Latina y OrienteAsimismo, el presidente ruso destacó la importancia de los BRICS para la economía mundial, sobrepasando al G7.La participación de los BRICS en la economía mundial en términos de paridad de poder adquisitivo crecerá hasta el 36,6% en 2028, mientras que la del G7 caerá hasta el 27,8%, explicó Putin.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comunicó su mensaje anual a la Asamblea Federal que aglutina a las dos Cámaras legislativas del país. El mandatario hizo un balance de la situación del país y trazó las principales líneas de actuación en política interior y exterior para los próximos seis años.Dirigirse a la Asamblea Federal, el Parlamento ruso, que incluye la Duma Estatal y el Consejo de la Federación (la Cámara Baja y la Cámara Alta, respectivamente), con mensajes anuales sobre la situación del país y sobre las principales orientaciones de la política interior y exterior es una de las competencias del presidente que está consagrada en el artículo 84 de la Constitución rusa.En 2024, el mensaje del presidente superó en duración a los discursos anteriores. El mensaje más prolongado había sido en 2018, con una duración de 115 minutos.

