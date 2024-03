https://sputniknews.lat/20240301/que-efecto-podrian-tener-las-medidas-asumidas-por-bolivia-para-levantar-su-economia-1148647345.html

¿Qué efecto podrían tener las medidas asumidas por Bolivia para levantar su economía?

¿Qué efecto podrían tener las medidas asumidas por Bolivia para levantar su economía?

El sector empresarial y el presidente Luis Arce alcanzaron 10 acuerdos para mejorar la economía boliviana, afectada por la falta de dólares.

El Gobierno de Luis Arce, en coordinación con el empresariado de Bolivia, definió 10 medidas dirigidas a atraer y conservar dinero en las arcas del Estado. La más importante consiste en liberar la exportación de varios productos básicos de la canasta familiar, una decisión largamente reclamada por los empresarios.El denominado "Acuerdo económico, productivo y empresarial entre el Gobierno Nacional y el empresariado boliviano" promueve "la liberación de las exportaciones con un mecanismo totalmente expedito y ágil, para que los productores nacionales puedan llevar sus productos al resto del mundo", dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa."Con esto estamos dando una primera respuesta al país para que se vaya normalizando este escenario de escasez transitoria de dólares", remarcó Montenegro.Las medidas fueron apoyadas por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y también por el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien había implementado los cupos a las exportaciones durante su Gobierno, pero que desde el año pasado recomendaba al Gobierno de Arce dejar de lado.La economista Roxana Azeñas, quien colaboró con los gobiernos de Arce y de Morales, compartió con Sputnik su análisis de los efectos del acuerdo suscrito entre los empresarios y el Gobierno boliviano.Desde 2023 se registra una falta de dólares, la cual causó corridas bancarias y la conformación de un mercado paralelo ilegal para la compra de esta moneda, a un precio mayor a la cotización oficial de 6,91 pesos bolivianos —cifra que no mostró variaciones notorias en la última década—.La segunda opción neoliberal pasaría por devaluar el tipo de cambio, "aunque el Gobierno ya ha dicho que no lo va a hacer, lo cual me parece totalmente adecuado, porque efectivamente una devaluación afecta a la gente más pobre", dijo Azeñas.En este sentido, con las 10 medidas el Gobierno boliviano "intenta paliar la escasez de dólares y generar expectativas positivas en la población", mencionó.Y agregó: "Si el Gobierno ahorita ha podido mantener la estabilidad en el sector financiero, es gracias a los 14 años anteriores (durante el Gobierno de Morales), cuando ha habido una estabilidad muy fuerte. Por tanto, la población tiene expectativas de que este problema va a superarse en el corto o mediano plazo".Las medidasEl Ministerio de Economía informó en qué consisten las 10 medidas: "Están liberadas las exportaciones de los productos que anteriormente tenían que hacer un trámite largo de certificado de abastecimiento interno a precio justo (…) siempre cuidando que haya un compromiso de abastecimiento del mercado nacional", dijo el ministro Marcelo Montenegro, según el comunicado.Los cupos para la exportación de alimentos como maíz, azúcar, sorgo, trigo, arroz y carne, entre otros, fueron instaurados en 2008 por el entonces presidente Morales. En ese momento se creó el Certificado de Suficiencia de Abastecimiento Interno y Precio Justo, para que exporten los empresarios luego de haber garantizado la provisión de ese producto en el mercado interno.Durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) fueron liberadas estas exportaciones agroindustriales. Pero cuando asumió el presidente Arce, en 2020, puso nuevamente en vigencia los cupos y el certificado para asegurar el abastecimiento interno.El reciente acuerdo Gobierno-empresarios también establece la emisión de bonos en dólares por parte del Banco Central de Bolivia (BCB). Según el ministerio, próximamente se definirá una oferta porcentual estructurada en plazos y tasas para los potenciales bonistas.Asimismo, el Gobierno planteó realizar "subastas de diésel con grandes compradores", como empresarios de los sectores agropecuario, minero y del transporte. Esta maniobra permitiría al Estado reducir el gasto por el subsidio de combustibles.En este aspecto, el acuerdo promueve "la inversión privada en plantas de biodiésel", lo cual hasta ahora realiza el Gobierno nacional, por medio de proyectos en construcción en los departamentos de La Paz y Santa Cruz (este).El acuerdo también prevé varias acciones dirigidas a beneficiar al sector agropecuario.Apoyo a la pequeña empresaLa economista consideró que hay un grupo de especuladores, los cuales "están ganando y lucrando con la escasez de dólares. Hay que preguntarse dónde están los dólares que entran a la banca".Comentó que en el mercado informal se vende un dólar hasta por Bs. 9. "Hay una diferencia realmente importante. Se deben aplicar muchos más controles a la banca para saber dónde están los dólares que el Gobierno expulsa al mercado, pero no van directamente a las manos de la gente que necesita".En 2014, las reservas llegaron a los 15.000 millones de dólares. Desde entonces se reducen irremediablemente, hasta tocar los 1.700 millones a finales de 2023. Con el nuevo paquete de medidas, tanto empresarios como Gobierno esperan incrementar esta cifra.

