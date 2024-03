https://sputniknews.lat/20240301/revelan-una-grabacion-de-altos-mandos-alemanes-sobre-un-posible-ataque-al-puente-de-crimea-1148650776.html

Revelan una grabación de altos oficiales alemanes sobre un posible ataque al puente de Crimea

La editora jefe de la agencia matriz de Sputnik, Margarita Simonián, publica el texto de una grabación que contiene una conversación entre altos oficiales... 01.03.2024, Sputnik Mundo

Cuatro altos cargos de la Bundeswehr tomaron parte en una discusión sobre el ataque contra el puente de Crimea. Uno de los participantes propuso que Kiev recibiera 100 misiles Taurus en dos entregas. En Alemania creen que los misiles Taurus, si los entregan a Ucrania, estarán listos para su uso en ocho meses. Asimismo, la Bundeswehr no descartaba pedir ayuda desde el Reino Unido para preparar los ataques a Rusia, así como la posibilidad de pasar a Kiev las coordenadas de los objetivos rusos con una precisión de 3 metros. La grabación contiene información de que los británicos ya estaban en Ucrania y participaron en la planificación de ataques con misiles Storm Shadow contra instalaciones en Rusia.No obstante, Alemania calcula que para atacar "el puente por el Este" se necesitarán "no 10, ni siquiera 20 misiles" Taurus y estima 4 meses como máximo para preparar a los ucranianos para dicho ataque. El caza polivalente Dassault Rafale figura como uno de sus posibles portadores.Un oficial del Mando Espacial alemán discutió la posibilidad de viajar a Ucrania el 21 de febrero para ayudar a preparar ataques contra Rusia.A su vez, el Ministerio de Defensa alemán se negó a comentar la información sobre la grabación de la conversación de sus altos cargos sobre el sabotaje contra puente de Crimea. "Por favor, tengan en cuenta que, en principio, no hacemos comentarios sobre los informes de los medios de comunicación y su contenido", informaron desde el ente castrense.

