Transcripción entera de la conversación entre militares alemanes sobre un ataque al puente de Crimea

https://sputniknews.lat/20240301/transcripcion-entera-de-la-conversacion-entre-militares-alemanes-sobre-un-ataque-al-puente-de-1148654827.html

Transcripci贸n entera de la conversaci贸n entre militares alemanes sobre un ataque al puente de Crimea

Transcripci贸n entera de la conversaci贸n entre militares alemanes sobre un ataque al puente de Crimea

Sputnik Mundo

Altos cargos de la Bundeswehr (las FFAA de Alemania) discutieron los planes y consecuencias de un ataque contra el puente de Crimea con misiles Taurus desde un... 01.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-01T16:32+0000

2024-03-01T16:32+0000

2024-03-01T17:29+0000

defensa

rusia

alemania

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

ucrania

馃實 europa

馃摪 suministro de armas a ucrania

馃洝锔 zonas de conflicto

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/08/1131317195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a644900b71e053134eb01da5582baa19.jpg

De acuerdo con el documento, el 19 de febrero de 2024, tuvo lugar la siguiente conversaci贸n entre el jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza A茅rea de Alemania, Frank Graefe, el inspector general de la Fuerza A茅rea, Ingo Gerhartz y dos funcionarios del Centro de Operaciones A茅reas del Mando Espacial, Fenske y Frostedte.Sputnik te presenta la transcripci贸n de esa conversaci贸n.Gerhartz: 隆Saludos a todos! Graefe, 驴est谩s en Singapur ahora mismo? Graefe: S铆. Gerhartz: Bien. Tenemos que verificar la informaci贸n. Como han o铆do, el ministro de Defensa Pistorius va a examinar la cuesti贸n del suministro de misiles Taurus a Ucrania. Tenemos una reuni贸n programada con 茅l. Hay que discutirlo todo para que podamos empezar a trabajar en esta cuesti贸n. Hasta ahora, no veo que exista ninguna indicaci贸n sobre cu谩ndo comenzar谩n estas entregas. No ha habido nada de que el canciller le haya dicho: "Quiero informaci贸n ahora, y ma帽ana por la ma帽ana tomaremos una decisi贸n". Eso no lo he o铆do. Por el contrario, Pistorius analiza todo el debate que se ha desarrollado. Nadie sabe por qu茅 el canciller federal bloquea estas entregas. Por supuesto, surgen los rumores m谩s incre铆bles. Por poner un ejemplo: ayer recib铆 una llamada de una periodista muy cercana al canciller. Hab铆a o铆do en M煤nich que los misiles Taurus no funcionar铆an. Le pregunt茅 qui茅n se lo hab铆a dicho. Me contest贸 que alguien con uniforme militar se lo hab铆a revelado. Por supuesto, se trata de una fuente de informaci贸n de bajo nivel, pero la periodista se ha aferrado a estas palabras y quiere hacer noticia de ello con el titular: "Ahora sabemos la raz贸n por la que el canciller se niega a enviar los misiles Taurus: no funcionar谩n". Todo esto es una tonter铆a. Este tipo de temas solo son accesibles a un n煤mero limitado de personas. Sin embargo, vemos qu茅 tonter铆as se propagan mientras tanto; tonter铆as absolutas. Quiero acordar este tema con ustedes para que no vayamos en la direcci贸n equivocada. En primer lugar, ahora tengo preguntas para Frostedt y Fenske. 驴Alguien ha hablado con ustedes sobre esto? 驴Se ha dirigido Freuding a ustedes? Frostedt: No. Solo tuve contacto con Graefe. Fenske: Lo mismo, solo tuve contacto con Graefe. Gerhartz: Es probable que 茅l acuda de nuevo. Probablemente, tendr茅 que asistir a las audiencias de la comisi贸n presupuestaria porque surgieron algunas cuestiones sobre la subida de los costos de la conversi贸n de la infraestructura para el F-35 en B眉chel. Ya le transmit铆 mis recomendaciones a trav茅s de Frank para que dispongamos de diapositivas para la visualizaci贸n del material. Le mostramos una presentaci贸n de prueba en la que se montaban los misiles Taurus en los aviones Tornado u otro avi贸n requerido por la misi贸n. Sin embargo, tengo poca idea de esto. Hay que recordar que se trata de una reuni贸n de media hora, as铆 que no hay que preparar una presentaci贸n de 30 diapositivas. Deber铆a ser una presentaci贸n corta. Tenemos que mostrar lo que el misil puede hacer, c贸mo se puede utilizar. Hay que tener en cuenta, si tomamos la decisi贸n pol铆tica de transferir misiles como ayuda a Ucrania, a qu茅 consecuencias podr铆a llevar esto. Le agradecer铆a que me dijera no solo qu茅 problemas tenemos, sino c贸mo podemos resolverlos. Por ejemplo, si tratamos sobre las formas de suministro... S茅 c贸mo lo hacen los brit谩nicos. Siempre los transportan en veh铆culos blindados Ridgback. Tienen unos cuantos hombres sobre el terreno. Los franceses no lo hacen as铆. Entregan Q7s a Ucrania con misiles Scalp. El Storm Shadow y el Scalp tienen especificaciones similares para su instalaci贸n. 驴C贸mo vamos a resolver este problema? 驴Vamos a entregar misiles MBDA con Ridgback a sus manos? 驴Se asignar谩 uno de los nuestros a MBDA? Graefe, inf贸rmenos de cu谩l es nuestra posici贸n al respecto. Se帽ores Fenske y Frostedte, informen de c贸mo ven la situaci贸n. Graefe: Voy a empezar con los temas m谩s delicados, con las cr铆ticas existentes en torno a los suministros. Los debates tienen lugar en casi todos lados. Aqu铆 hay varios aspectos muy importantes. El primero es el plazo de las entregas. Si el canciller toma ahora la decisi贸n de que debemos suministrar misiles, 茅stos ser谩n entregados desde [los arsenales de] la Bundeswehr. De acuerdo, pero estar谩n listos para su uso solo en unos ocho meses. Segundo, no podemos acortar el tiempo. Porque si lo hacemos, podr铆a haber un fallo en el uso, el misil podr铆a caer en una guarder铆a, de nuevo habr铆a v铆ctimas civiles. Hay que tener en cuenta estos aspectos. Es necesario tomar nota durante las negociaciones que no podemos hacer nada sin el fabricante. Pueden equipar, rearmar y entregar los primeros misiles. Podemos aumentar el ritmo de fabricaci贸n un poco, pero no debemos esperar hasta que tengamos unas 20 unidades, podemos entregar unos cinco cada vez. El plazo de entrega de estos misiles depende directamente de la industria. 驴Qui茅n pagar谩 por ello? Otra cuesti贸n es: 驴a qu茅 sistemas de armamento se acoplar谩n estos misiles? 驴C贸mo debe mantenerse la interacci贸n entre la empresa y Ucrania? 驴O hay alg煤n tipo de integraci贸n ya establecida? Gerhartz: Creo que no. Porque el fabricante del TSG ha dicho que puede resolver este problema en seis meses, tanto si se trata de un avi贸n Sukhoi como de un F-16. Graefe: Si el canciller federal se decide a dar el paso, debe haber un entendimiento de que se tardar铆an seis meses solo en producir los montajes. En tercer lugar, podr铆amos enfrentarnos te贸ricamente a la cuesti贸n de la formaci贸n. Ya he mencionado que estamos trabajando con el fabricante de misiles. Ellos dan capacitaci贸n en el mantenimiento de estos sistemas, mientras que nosotros formamos en la aplicaci贸n t谩ctica. Aqu铆 se necesitan de tres a cuatro meses. Esta parte de la formaci贸n puede tener lugar en Alemania. Cuando se entreguen los primeros misiles, tendremos que tomar una decisi贸n r谩pida sobre los montajes y el entrenamiento. Puede que tengamos que recurrir a los brit谩nicos en estas cuestiones y utilizar sus conocimientos t茅cnicos. Podemos darles [a los ucranianos] bases de datos, im谩genes por sat茅lite, estaciones de planificaci贸n. Aparte del suministro de los misiles propiamente dichos, que tenemos, todo lo dem谩s puede ser suministrado por la industria o la IABG [una empresa alemana que ofrece servicios de an谩lisis y pruebas de ingenier铆a]. Gerhartz: Hay que pensar que pod铆an utilizar aviones con soportes para misiles Taurus y para el Storm Shadow. Los brit谩nicos estaban all铆 y equiparon los aviones. Los sistemas no son tan diferentes, pueden ser utilizados para Taurus tambi茅n. Puedo contarles la experiencia del uso del sistema Patriot. Nuestros expertos tambi茅n estimaron largos plazos al principio, pero consiguieron hacerlo en cuesti贸n de semanas. Lograron poner todo en funcionamiento tan r谩pidamente y en tal cantidad que nuestros empleados dijeron: "Vaya. No esper谩bamos esto". Ahora estamos luchando en una guerra que utiliza tecnolog铆a mucho m谩s moderna que nuestra vieja Luftwaffe [la fuerza a茅rea de la Alemania nazi]. Todo esto sugiere que, cuando planifiquemos el tiempo, no debemos sobrestimarlo. Y ahora, se帽ores Fenske y Frostedte, me gustar铆a conocer su opini贸n sobre poibles entregas a Ucrania. Fenske: Me gustar铆a centrarme en la cuesti贸n de la formaci贸n. Ya hemos estudiado esta cuesti贸n, y si se trata de personal que ya cuenta con la capacitaci贸n adecuada y que ser谩 adiestrado paralelamente. Tardar谩 unas tres semanas en aprender de antemano el equipo y solo despu茅s pasar directamente al adiestramiento de la Fuerza A茅rea, que durar谩 unas cuatro semanas. Por tanto, se trata de mucho menos de 12 semanas. Por supuesto, todo ello partiendo del requisito de que el personal est茅 cualificado y la formaci贸n pueda realizarse sin necesidad de int茅rpretes, y un par de cosas m谩s. Ya hemos hablado con la se帽ora Friedberger. Si estamos hablando de uso en combate, entonces nos aconsejar谩n que apoyemos de facto al menos al primer grupo. Es dif铆cil de planificar, tardamos cerca de un a帽o en formar a nuestro personal, y ahora estamos intentando reducir este tiempo a 10 semanas y, al mismo tiempo, esperamos que sean capaces de pilotar todoterrenos en un auto dise帽ado para la F贸rmula 1. Una posible opci贸n es ofrecer asistencia t茅cnica programada, en teor铆a podr铆a hacerse desde B眉chel siempre que se establezca un enlace seguro con Ucrania. Si esto fuese posible, entonces ser铆a posible llevar a cabo una planificaci贸n adecuada m谩s adelante. Este es el escenario b谩sico como m铆nimo: proporcionar un respaldo completo del fabricante, un apoyo a trav茅s del servicio de soporte al usuario, que resolver谩 los problemas con el software. En principio, todo es igual que en Alemania.Gerhartz: Espera un momento. Entiendo lo que dice. A los pol铆ticos podr铆a preocuparles la comunicaci贸n directa cerrada entre B眉chel y Ucrania, lo que podr铆a suponer una implicaci贸n directa en el conflicto ucraniano. Pero en ese caso, podemos decir que el intercambio de informaci贸n tendr谩 lugar a trav茅s de la MBDA, y que enviaremos a uno o dos de nuestros especialistas a [la ciudad alemana de] Schrobenhausen. Por supuesto, esto es astuto, pero desde un punto de vista pol铆tico probablemente parezca diferente. Si el intercambio de informaci贸n se realiza por medio del fabricante, no tiene nada que ver con nosotros. Fenske: Cabe preguntarse ad贸nde va a parar la informaci贸n. Si hablamos de informaci贸n sobre objetivos, que idealmente incluye im谩genes de sat茅lite con una precisi贸n m谩xima de tres metros, primero debemos procesarla en B眉chel. Creo que, independientemente de esto, podemos organizar de alguna manera el intercambio de informaci贸n entre B眉chel y Schrobenhausen, o podemos estudiar la posibilidad de transferir informaci贸n a Polonia, realiz谩ndolo all铆 donde podamos llegar en autom贸vil. Hay que estudiar m谩s a fondo esta cuesti贸n, seguro que habr谩 opciones. Si nos apoyan, en el peor de los casos podr铆amos incluso viajar en autom贸vil, lo que reducir铆a el tiempo de respuesta. Por supuesto, no podr铆amos responder en menos de una hora, ya que habr铆a que dar el consentimiento. En el mejor de los casos, solo seis horas despu茅s de recibir la informaci贸n los aviones podr谩n ejecutar la orden. Una precisi贸n de m谩s de tres metros es suficiente para alcanzar ciertos objetivos, pero si hay que afinar el blanco, hay que trabajar con im谩genes de sat茅lite que permitan simularlo. Y entonces el tiempo de respuesta puede ser de hasta 12 horas. Todo depende del objetivo. No he estudiado esta cuesti贸n en detalle, pero creo que esta opci贸n tambi茅n es posible. Lo 煤nico que tengo que decir es que tenemos que pensar en c贸mo organizar la transferencia de informaci贸n.Gerhartz: 驴Cree que podemos esperar que Ucrania pueda hacer las cosas por s铆 misma? Despu茅s de todo, se sabe que all铆 hay mucha gente vestida de civil que habla con acento estadounidense. Entonces, 驴es muy probable que pronto puedan hacerlo por s铆 mismos? Al fin y al cabo, tienen todas las im谩genes por sat茅lite. Fenske: S铆, las reciben de nosotros. Tambi茅n me gustar铆a referirme brevemente a las cuestiones de defensa a茅rea. Tenemos que pensar mucho en disponer de equipamiento en Kiev para recibir informaci贸n de la IABG y la NDK. Tenemos que proporcion谩rselo, por eso tengo que volar all铆 el 21 de febrero, tenemos que planificarlo todo de forma 贸ptima, no como ocurri贸 con los Storm Shadow, cuando planificamos los puntos de control. Tenemos que pensar en c贸mo volar alrededor o por debajo del sector de visi贸n del radar. Si todo est谩 preparado, el entrenamiento ser谩 m谩s eficaz. Y luego podemos volver a la cuesti贸n del n煤mero de misiles. Si damos 50, se agotar谩n muy r谩pidamente. Gerhartz: Exactamente, no cambiar谩 el curso de las hostilidades. Por eso no queremos entregarlos todos. Y no todos al mismo tiempo. Tal vez 50 en el primer tramo, luego probablemente habr谩 otro tramo de 50 misiles. Eso es perfectamente comprensible, pero todo es una gran pol铆tica. Supongo que lo que realmente hay detr谩s. Aprend铆 de mis colegas franceses y brit谩nicos que, en realidad, con estos Storm Shadow y Scalp ocurre lo mismo que con los rifles Winchester. Pueden preguntarse: "驴Por qu茅 deber铆amos suministrar el siguiente lote de misiles, si ya lo hemos hecho, que lo haga Alemania ahora?". 驴Quiz谩s el se帽or Frostedt tenga algo que decir sobre este tema? Frostedt: Perm铆teme a帽adir un poco de pragmatismo. Quiero compartir mis ideas sobre el rendimiento de Storm Shadow. Se trata de la defensa a茅rea, el tiempo de vuelo, la altitud de vuelo, etc. Llegu茅 a la conclusi贸n de que existen dos objetivos interesantes, el puente en el este y los dep贸sitos de municiones de arriba. El puente en el este es dif铆cil de alcanzar, es un objetivo bastante peque帽o, pero el Taurus puede hacerlo, los dep贸sitos de municiones tambi茅n pueden golpear. Cuando tienes todo eso en cuenta y lo comparas con lo mucho que se usaron Storm Shadow y Himars, me surge una pregunta: "驴Nuestro objetivo es el puente o los dep贸sitos de munici贸n?". 驴Es eso alcanzable con las carencias actuales que tienen RED y Patriot? Y llegu茅 a la conclusi贸n de que el factor limitante es que por lo general solo tienen 24 cargas鈥 Gerhartz: Esto es comprensible.Frostedt: Tiene sentido unir Ucrania a TTR [T谩cticas, T茅cnicas y Procedimientos]. Esto llevar谩 una semana. Creo que es conveniente pensar en la planificaci贸n de tareas y en la planificaci贸n centralizada. La planificaci贸n de tareas en nuestra unidad lleva dos semanas, pero si hay inter茅s en ello, puede hacerse m谩s r谩pido. Si nos fijamos en el puente, creo que Taurus no es suficiente y necesitamos tener una comprensi贸n de c贸mo funcionar谩, y para ello necesitamos datos de los sat茅lites. No s茅 si podremos en un plazo breve, se trata de un mes, preparar a los ucranianos para semejante tarea. 驴C贸mo se llevar铆a a cabo un ataque con Taurus contra el puente? Desde una perspectiva operativa, no puedo estimar la prontitud con la que los ucranianos aprender谩n el modo de planificar una operaci贸n de este tipo ni la rapidez con la que se producir谩 la integraci贸n. Pero dado que nos referimos al puente y a las bases militares, entiendo que quieran hacerse con ellas lo antes posible.Fenske: Quisiera decir una cosa m谩s sobre la destrucci贸n del puente. Hemos estudiado intensamente esta cuesti贸n y, desgraciadamente, hemos llegado a la conclusi贸n de que el puente es como una pista de aterrizaje por su tama帽o. Por lo tanto, puede que se necesiten no diez, ni siquiera veinte misiles. Gerhartz: Hay sugerencias de que el Taurus lo conseguir谩, si se usa [en combinaci贸n] con el caza franc茅s Dassault Rafale. Fenske: [Los ucranianos] solo conseguir谩n hacer un agujero y da帽ar el puente. Y, antes de hacer cualquier declaraci贸n importante, debemos nosotros mismos....Frostedt: No estoy promoviendo la idea del puente, estoy tratando de entender pragm谩ticamente lo que quieren. Y en qu茅 deber铆amos adiestrarles, as铆 que resulta que tendremos que designar puntos clave en las im谩genes a la hora de planificar estas operaciones. [Los ucranianos] contar谩n con objetivos, pero lo que hay que tener en cuenta aqu铆 es que, cuando se trata de objetivos peque帽os, hay que planificar m谩s meticulosamente, en lugar de analizar im谩genes en un computador. En el caso de objetivos confirmados, las cosas son m谩s sencillas y se tarda menos tiempo en planificar.Gerhartz: Es decir, todos sabemos que quieren destruir el puente, lo que significa en 煤ltima instancia, c贸mo se vigila, no solo porque es de importancia militar y estrat茅gica, sino tambi茅n pol铆tica. Aunque ahora tambi茅n tienen un corredor terrestre. Existe cierta preocupaci贸n de si tenemos un enlace directo con las Fuerzas Armadas ucranianas. Por lo tanto, surgir谩 la pregunta: 驴podemos utilizar ese truco y enviar a nuestras personas a la [empresa fabricante] MBDA? As铆 que el v铆nculo directo con Ucrania ser谩 solo a trav茅s de MBDA, es mucho mejor que si ese v铆nculo existiera con nuestra Fuerza A茅rea. Grefe: Gerhartz, eso no importa. Tenemos que asegurarnos de que desde el principio no haya ninguna formulaci贸n que nos convierta en parte del conflicto. Por supuesto, estoy exagerando un poco, pero si ahora le decimos al ministro que programaremos reuniones y llegaremos en autos desde Polonia, sin que nadie se d茅 cuenta, eso ya es participaci贸n, no lo vamos a hacer. Si hablamos de un fabricante, lo primero que hay que hacer es preguntar a la MBDA si pueden encargarse de ello. No importa si luego nuestras personas lo hacen en B眉chel o en Schrobenhausen; no deja de ser participaci贸n. Y creo que eso no deber铆a ocurrir. Lo identificamos desde el principio como un elemento importante de la l铆nea roja, as铆 que participaremos en la formaci贸n. Digamos que preparamos una hoja de ruta. Es necesario dividir el proceso de aprendizaje en partes. La larga tendr谩 una duraci贸n de cuatro meses, les formaremos a fondo, incluida la elaboraci贸n de la variante con el puente. La corta ser谩 de quince d铆as, para que puedan utilizar los misiles lo antes posible. Si ya est谩n entrenados, preguntaremos si los brit谩nicos est谩n dispuestos a trabajar con ellos en esa fase. Creo que una acci贸n as铆 ser铆a lo correcto: 隆imag铆nense si la prensa se enterara de que nuestro personal est谩 en Schrobenhausen o de que viajamos en auto a alg煤n lugar de Polonia! Esa opci贸n la considero inaceptable.Gerhartz: Si se toma tal decisi贸n pol铆tica, tendr铆amos que decir que los ucranianos deber铆an venir a donde nosotros. En primer lugar tenemos que saber si tal decisi贸n pol铆tica no consiste en una participaci贸n directa en la planificaci贸n de las tareas, en cuyo caso la formaci贸n ser谩 un poco m谩s larga, podr谩n realizar tareas m谩s complejas, que es muy posible que ya tengan cierta experiencia y utilicen equipos de alta tecnolog铆a. Si hay una forma de evitar la implicaci贸n directa, no podemos participar en la planificaci贸n de las tareas, hacerla en B眉chel y luego envi谩rsela a ellos, esto es una l铆nea roja para Alemania. Podemos entrenarlos durante dos meses, no aprender谩n todo, pero podr谩n hacer algo. Solo tenemos que asegurarnos de que pueden procesar toda la informaci贸n y trabajar con todos los par谩metros. Graefe: Seppel afirm贸 que es posible elaborar una hoja de ruta larga y otra corta. Se trata de obtener resultados en poco tiempo. Y si en la primera fase la tarea consiste en atacar dep贸sitos de municiones y no objetivos complejos como puentes, entonces en ese caso se puede emprender un programa acortado y obtener un resultado r谩pido. En cuanto a la informaci贸n de la IABG, no considero que este problema sea cr铆tico, porque no est谩n vinculados a un lugar determinado, ellos mismos tienen que llevar a cabo el reconocimiento. Est谩 claro que la eficacia depende de ello. De eso hablamos, de que vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de transferir misiles. Todav铆a no est谩 decidido. Pero as铆 es como funciona.Gerhartz: Y ese va a ser el asunto principal. Hay dep贸sitos de municiones sobre los cuales no se podr谩 realizar un entrenamiento corto debido a unas defensas a茅reas muy activas. Eso va a tener que ser abordado con seriedad. Creo que nuestra gente encontrar谩 una opci贸n. Solo hace falta que nos dejen probarla primero para que podamos dar un mejor asesoramiento pol铆tico. Tenemos que estar mejor preparados para no fracasar, porque es posible que los servicios de inteligencia no tengan ni idea de d贸nde est谩n ubicados realmente los sistemas de defensa antia茅rea. Los ucranianos disponen de esa informaci贸n, nosotros tenemos datos de radar. Pero si hablamos de una planificaci贸n precisa, necesitamos saber d贸nde est谩n los radares y d贸nde est谩n las instalaciones fijas, c贸mo eludirlas. Eso permitir谩 un plan m谩s preciso. Disponemos de una s煤per herramienta, y si tenemos las coordenadas exactas, podemos aplicarla con precisi贸n. Pero no hay base para decir que no podemos hacerlo. Hay una cierta escala en la que est谩 pol铆ticamente la l铆nea roja, hay un camino largo y otro corto, aqu铆 hay diferencias en cuanto a la utilizaci贸n de todo el potencial, que con el tiempo los ucranianos podr谩n utilizar mejor porque tendr谩n pr谩ctica, lo estar谩n haciendo todo el tiempo. Creo que personalmente no deber铆a asistir a la reuni贸n. Para m铆 es importante que presentemos una evaluaci贸n sobria y no echemos le帽a al fuego, como est谩n haciendo otros al suministrar el Storm Shadow y el Scalp.Graefe: Me refiero a que cuanto m谩s tarden en tomar la decisi贸n, m谩s tardaremos en implementar todo esto. Tenemos que dividirlo todo en etapas. Primero empezar por lo sencillo, y luego pasar a lo complejo.驴O podemos recurrir a los brit谩nicos, que nos apoyen en la fase inicial, que se encarguen de la planificaci贸n? Podemos impulsar lo que est谩 dentro de nuestra 谩rea de responsabilidad. El desarrollo de montajes para misiles no es tarea nuestra y es Ucrania quien debe resolver esta cuesti贸n con los fabricantes por s铆 misma. Gerhartz: No querr铆amos enfrentarnos con problemas debido a la comisi贸n de presupuestos. Esto podr铆a imposibilitar el inicio de las obras de construcci贸n de la base a茅rea de B眉chel en 2024. Ahora cada d铆a cuenta en el programa.A su vez, desde Rusia declararon que la guerra h铆brida desatada por Occidente contra el pa铆s eurasiatico "est谩 en pleno apogeo". El presidente de la Duma de Estado (C谩mara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, enfatiz贸 que lo ocurrido obliga a Berl铆n a dar explicaciones. Adem谩s, destac贸 la necesidad de exigir que las autoridades de Alemania lleven a cabo una investigaci贸n.

https://sputniknews.lat/20231006/los-f-16-atacms-y-misiles-taurus-enviados-a-ucrania-provocarian-mayor-tension-entre-la-otan-y-rusia-1144484538.html

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

rusia, alemania, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, ucrania, 馃實 europa, 馃摪 suministro de armas a ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto