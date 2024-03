https://sputniknews.lat/20240301/rusia-acoge-la-mayor-cita-juvenil-del-planeta-1148657719.html

Rusia acoge la mayor cita juvenil del planeta

Rusia acoge la mayor cita juvenil del planeta

Sputnik Mundo

Unas 20.000 personas de más de 180 países llegaron al territorio federal Sirius, en las inmediaciones de la ciudad rusa de Sochi, en la costa del mar Negro... 01.03.2024, Sputnik Mundo

Sus protagonistas son jóvenes que ya consiguieron notables éxitos como líderes estudiantiles y activistas políticos, emprendedores, artistas, atletas y voluntarios, entre otras tantas áreas. Unidos en un compromiso por un mundo mejor Lo que les une es que no les da igual el futuro de la humanidad, un futuro cada vez más sombrío ante la creciente conflictividad internacional. En este contexto, el evento constituye una muestra de que el diálogo internacional, no solo es posible, sino indispensable para evitar que el mundo caiga en el abismo.Símbolos del festival De hecho, el logotipo del festival retrata a representantes de diferentes naciones, culturas, religiones y convicciones unidos en un círculo no cerrado, es decir, invitando a nuevos miembros a su familia multipolar. La mascota del festival, la simpática criatura rusa Cheburashka, refleja los mismos valores: tratar al otro, por muy diferente que sea, con amistad y respeto.Rico y nutrido programa Calificar como rico y nutrido el programa del evento es quedarse corto. Es incalculable el número de actividades previstas para los jóvenes: van desde probar la cocina nacional rusa o conocer las obras de artistas de Donbás hasta una muestra que retrata los numerosos crímenes de la OTAN o una charla sobre los desafíos del creciente grupo de los BRICS. Asimismo, es grandiosa la infraestructura para acoger las actividades del festival. Las instalaciones construidas para albergar los Juegos Olímpicos de 2014 se convirtieron en una auténtica ciudad de la juventud del mundo.Una ciudad que cuenta hasta con su propio 'aeropuerto' con capacidad de recibir 'vuelos' internacionales: es aquí donde las diferentes naciones presentes en el festival podrán mostrar su cultura a los demás participantes. Por ejemplo, se tendrá el Día de África, el Día de Asía y los dedicados a otras partes del planeta. Los 'vuelos' internos, por su parte, permitirán conocer Rusia, el país más grande del mundo, 'visitando' sus ciudades y regiones. Con el mismo objetivo, se organizó un espacio gastronómico que ofrece adentrarse en la cocina de las diferentes etnias que componen la población del gigante euroasiático. La plaza central de la 'ciudad' se llama 'El alma de Rusia'. Es aquí donde se darán los eventos y espectáculos más grandiosos. '¡Empecemos el futuro juntos!' El lema del festival es '¡Empecemos el futuro juntos!'. Un futuro libre del neocolonialismo occidental; un futuro en el que cada nación sea respetada y escuchada; un futuro sin desigualdades. Es algo que aspira la mayoría global y es algo que está en manos de los jóvenes de todo el mundo reunidos en estas fechas en Rusia, gran impulsora de un mundo multipolar, es decir, justo, representativo y equitativo.El Festival Mundial de la Juventud está organizado por la agencia federal para asuntos de la juventud Rosmolodyozh y Sputnik es su socio mediático internacional.

