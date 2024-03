https://sputniknews.lat/20240302/con-su-discurso-putin-puso-los-puntos-sobre-las-ies-ante-la-falta-de-liderazgo-de-occidente-1148663126.html

Con su discurso, Putin puso "los puntos sobre las íes" ante la falta de liderazgo de Occidente

En efecto, Putin advirtió sobre las amenazas de Occidente durante su discurso anual ante la Asamblea Federal de Rusia del 29 de febrero. "Todo lo que se le ocurre a Occidente amenaza realmente con un conflicto con uso de armas nucleares, y, por tanto, con la destrucción de la civilización", alertó el mandatario ruso.Para Rodríguez Gelfenstein, Putin "se vio obligado a poner los puntos sobre las íes" ante el parlamento ruso para, igual que había hecho durante su reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, al recordar lo delicada de la situación ante las provocaciones de líderes europeos y estadounidenses.En ese sentido, el analista lamentó que tanto la Casa Blanca como la Unión Europea "digan cosas sin medir las repercusiones" como el caso del presidente francés, Emmanuel Macron, que no descartó la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. "El presidente de Francia está llamando a una tercera guerra mundial, eso no se puede leer de otra manera", apuntó.Para el experto, este tipo de aseveraciones no solo trascienden las diferencias de opinión política que puedan tener los diferentes países, sino que directamente "tiene que ver con lo fundamental de la política internacional que es el sostenimiento de la vida en el planeta".Según Rodríguez Gelfenstein, las intervenciones públicas de Putin también son importantes en un contexto de crecientes fake news (noticias falsas) diseminadas por medios y gobernantes occidentales. Como ejemplo, el analista mencionó una declaración del portavoz de Política Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, en la que afirmó que la economía rusa está "hecha añicos" y su Ejército en un estado "desastroso", y lo contrapuso con la realidad: "La economía rusa en este momento está mejor que la europea y están las cifras".El experto venezolano consideró que "cuando uno ve esos niveles de irracionalidad tiene que preocuparse" y valoró, en contraposición, como declaraciones de Putin como las hechas ante la Asamblea Federal, "son como una gota de agua que va horadando en el proceso de despertar de la opinión pública de Occidente".La apuesta por lo BRICS y la vista hacia Oriente, África y América LatinaDurante su discurso ante el parlamento ruso, Putin también destacó la creciente participación de los BRICS en la economía mundial, creciendo incluso a mayor ritmo que los países del G7. Allí, el mandatario adelantó que "Rusia buscará nuevos puntos de contacto con socios de Oriente y América Latina" y destacó el objetivo ruso de consolidar "una nueva arquitectura financiera mundial sobre una base tecnológica avanzada y libre de injerencias políticas".Para Rodríguez Gelfenstein, los BRICS se fortalecen bajo una lógica "mucho más parecida a la del mundo de hoy que las Naciones Unidas", contraponiendo su lógica de "cooperación por sobre el conflicto" y de "desarrollo sobre la anulación de las potencialidades de los demás".En ese sentido, destacó la vocación de Rusia por ampliar los BRICS al comprobar que cada vez más países se interesan por sumarse, tras sentirse "marginados de los procesos de toma de decisiones" fruto de un esquema internacional heredado de la Segunda Guerra Mundial y encabezado por un Consejo de Seguridad que, según el analista, puede verse como "una dictadura de cinco países sobre el resto".Por eso, Rodríguez Gelfenstein aseguró que Putin encuentra aliados en su voz contra los abusos de Occidente, ya sea en países árabes que se mantienen preocupados por las incursiones de Israel en Gaza, países africanos que han "denunciado el colonialismo y poscolonialismo francés" y líderes latinoamericanos como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el colombiano Gustavo Petro.

