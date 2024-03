https://sputniknews.lat/20240229/el-rapido-crecimiento-de-rusia-muestra-su-inmunidad-a-los-trucos-de-occidente-para-debilitar-al-1148635586.html

El rápido crecimiento de Rusia muestra su inmunidad a los trucos de Occidente para debilitar al país

Durante su discurso sobre el estado de la nación el 29 de febrero, el presidente Vladímir Putin describió su visión para el futuro desarrollo de Rusia y... 29.02.2024, Sputnik Mundo

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/1d/1148636838_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_4f9b4162ab505435ba9f9286a026281a.jpg

El mandatario enfatizó los objetivos estratégicos y las cuestiones que son fundamentales para garantizar un desarrollo estable a largo plazo para Rusia, al pronunciar su discurso ante la Asamblea Federal en Gostiny Dvor, Moscú. "Fue un discurso muy poderoso", le dijo a Sputnik el analista de asuntos exteriores radicado en Londres y expresidente del Comité de Asuntos Internacionales del grupo de expertos Bow Group, Adriel Kasonta.Durante su discurso, Putin señaló que Rusia está en camino de convertirse en una de las cuatro mayores economías del mundo en el futuro próximo. Llamó la atención sobre el hecho de que, el año pasado, la economía rusa creció más rápido que el promedio mundial y superó cualquier crecimiento observado en los estados del G7. El presidente ruso señaló que para 2028, la participación de los BRICS en la economía mundial en paridad de poder adquisitivo aumentará al 36,6%, mientras que la del G7 caerá al 27,8%.Occidente intentó y fracasó socavar a Rusia Después del inicio de la operación especial de Moscú en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados impusieron una plétora de sanciones contra Rusia, dirigidas a todos los sectores de la economía del país. Rusia fue separada del sistema SWIFT y sus fondos soberanos fueron congelados en Occidente. No obstante, Rusia ha demostrado un crecimiento económico notable y ha reforzado los vínculos con los países asiáticos y africanos, el mundo árabe y América Latina desde entonces.Habiendo admitido que el efecto de las sanciones no ha estado a la altura de las expectativas de Occidente, Estados Unidos y sus aliados ahora se centran en financiar sus respectivos complejos militares-industriales. Durante su discurso, el presidente Putin arremetió contra Occidente por intentar arrastrar a Rusia a una carrera armamentista, destacando que se utilizaron trucos similares contra la URSS en los años 1980, para facilitar su colapso y desaparición. Según Kasonta, está claro que Rusia no volverá a caer en esta trampa: el país ha adoptado un enfoque equilibrado para desarrollar su sector de defensa, así como otros sectores de la economía. Los viejos trucos de la Guerra Fría de Occidente ya no funcionan, coincidió el analista estratégico y director de la Fundación CIPI en Bruselas, Paolo Raffone.La esencia de la cuestión es que Occidente no puede mantener su monopolio en términos de logística, comercio o tecnología globales, según el experto. "La debilidad de Occidente está representada por la falta de eficacia de las sanciones contra Rusia (pero también contra Irán, China y otras entidades). La infraestructura mundial de transporte, el comercio y el sistema financiero se están desarrollando a pesar de Occidente, lo que apunta a una alternativa al dominio occidental en esas áreas", señaló Raffone.Occidente se está destruyendo a sí mismoMientras Estados Unidos y el G7 buscan formas de apoderarse de los activos de Rusia para financiar el conflicto en Ucrania, la gente en Occidente se ha cansado de la situación. Varias encuestas en Estados Unidos y la UE han demostrado que los occidentales ya no creen que Kiev pueda ganar; además, dicen que los dirigentes occidentales deberían buscar un "acuerdo de compromiso" para detener el conflicto. Independientemente de este cambio evidente en la opinión popular, los dirigentes occidentales siguen impulsando la militarización de Ucrania. Según Raffone, es poco probable que esta retórica bélica cambie antes de las elecciones estadounidenses. Por su parte, los líderes de las principales potencias de la UE seguirán los pasos de Washington."Estados Unidos se superará a sí mismo (...) ¿cuánto tiempo podrá sostener esto? —una carrera armamentista interminable— hay un cierto límite para eso. Y el límite será que la gente de estos países ya no podrá sobrevivir. Y saldrán a las calles y posiblemente tengamos una guerra civil", advirtió Kasonta.

