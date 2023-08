https://sputniknews.lat/20230814/ayudan-las-sanciones-de-eeuu-contra-rusia-al-desconectarla-del-swift-1142568368.html

¿Ayudan las sanciones de EEUU contra Rusia al desconectarla del SWIFT?

¿Ayudan las sanciones de EEUU contra Rusia al desconectarla del SWIFT?

El SWIFT es uno de los mayores y más conocidos sistemas internacionales de transferencia de información y realización de pagos y conecta a 11.000 bancos e instituciones financieras de más de 200 países, destaca el periódico jordano As-Sabeel, subrayando que "la neutralidad de SWIFT es un mito, pues se utiliza activamente como medio de presión".Así, el medio señala que Estados Unidos tiene un poder sobre SWIFT que le permite desconectar países del sistema "a su antojo". Por ejemplo, Occidente amenazó con aislar a Rusia del SWIFT en 2014 e Irán fue desconectado del SWIFT de 2012 a 2016 y lo es desde el 2019. El sistema dejó de cooperar con bancos de Corea del Norte en 2017 y con bancos de Venezuela en 2019. Por fin, a partir de febrero de 2022, en el proceso de las sanciones sin precedentes impuestas a Rusia, varios bancos rusos, entre ellos Sberbank, fueron desconectados del sistema SWIFT con el fin de privar al Kremlin de recursos financieros para continuar su operación militar especial en Ucrania.¿Cómo afectan las sanciones antirrusas al uso del SWIFT?Aunque Rusia es el segundo mayor usuario de SWIFT después de EEUU, con unas 300 instituciones financieras pertenecientes al sistema, la amenaza de quedarse fuera del SWIFT ya no asusta tanto como antes, según As-Sabeel. Varios países, entre ellos Rusia, desarrollaron sus propios sistemas de mensajería financiera que pueden permitir a las empresas rusas mantenerse en contacto con el exterior y realizar transacciones internacionales.La fuente cita a Dmitri Medvédev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, que admitió que las transferencias al extranjero serían más difíciles si Rusia se desconecta de SWIFT, pero "no se produciría ninguna catástrofe fatal". Rusia, en opinión del autor, "no es un Estado débil que vaya a obedecer incondicionalmente a la voluntad de Estados Unidos, su fuerza, riqueza y capacidades le ayudan a superar las sanciones económicas (...) y parece que Washington calculó muy mal".Desconectar a Rusia del SWIFT, continua el medio árabe, también ayudará a China "a aprender a enfrentarse a este tipo de desafíos". Por eso, la Casa Blanca corre el riesgo de perder influencia sobre Moscú y Pekín si la desconexión del SWIFT no da los resultados deseados. Además, "el sistema financiero estadounidense igualmente va a sufrir", ya que no se trata solo del SWIFT, sino también del dominio del dólar en el sistema financiero mundial.¿Puede Rusia prescindir realmente del sistema SWIFT?El diario jordano destaca ya existentes alternativas al SWIFT, entre ellas: RepercusionesAs-Sabeel enfatiza que la divisa de EEUU sigue liderando la clasificación de las monedas más populares para los pagos internacionales. En abril de 2023, la cuota del dólar en los pagos internacionales a través del SWIFT era del 59,74%, mientras que la del euro era del 11,46%. En otras palabras, indica el periódico, la hegemonía de la moneda estadounidense "dificulta el paso" a sistemas alternativos a ese sistema interbancario.Los análogos de SWIFT, especialmente rusos y chinos, tienen hasta ahora capacidades limitadas. Sin embargo, su papel "crecerá a medida que los BRICS se fortalezcan y amplíen, acelerando el abandono del dólar y el paso a una cesta de monedas mundiales, así como reforzando el valor de las monedas nacionales", pronostica el medio de comunicación árabe.En consecuencia, estiman los autores jordanos, el SPFS ruso y el CIPS chino "tendrán un impacto significativo en la transición hacia un nuevo sistema internacional de mensajería financiera sin SWIFT, dirigido por europeos y estadounidenses", dado que el SPFS ya cuenta con 423 bancos extranjeros en 23 países y el CIPS con 1.452 instituciones financieras en 185 países. "Esto les da poder para lanzar un nuevo sistema de liquidación financiera, especialmente si el grupo BRICS emite una moneda única", agregan.De esta manera, "la alianza Rusia-China demostró su resistencia frente a las sanciones occidentales". Cuando los países y diversas organizaciones pasen a liquidar en moneda nacional a través de sistemas de pago alternativos al SWIFT, "se producirán nuevas alianzas que repercutirán en la economía mundial". Como ejemplo, la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) están empezando a abandonar sistemáticamente el uso del dólar en las liquidaciones mutuas, recurriendo cada vez más a las monedas nacionales y utilizando alternativas al sistema SWIFT. Todo esto, concluye As-Sabeel, "conducirá gradualmente a que Estados Unidos deje de utilizar esa red como medida de sanción".

