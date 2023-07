https://sputniknews.lat/20230730/cuales-son-las-ventajas-del-rublo-digital-1142089598.html

¿Cuáles son las ventajas del rublo digital?

En agosto de 2023, el rublo digital recibirá una base legal y podrá circular en el mercado en condiciones reales. Varios expertos afirman a Sputnik que la... 30.07.2023

economía

💶 divisas

rusia

💬 opinión y análisis

rublo

El pasado 24 de julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley que consagra las normas legales del rublo digital. Esta moneda digital se crea como un medio más para pagos y transferencias, por lo que no habrá préstamos ni acumulación de dinero en ellos. Está previsto que las transferencias y pagos en ellos sean gratuitos para los ciudadanos, mientras que las empresas pagarán hasta el 0,3% del importe de la transacción.¿A quién derrotará el rublo digital?Se espera que los rublos digitales tengan un código único que aumentará la transparencia de las transacciones con ellos, explica a Sputnik el subdirector general del mercado financiero Compare Alexéi Gribkóv.Gribkóv también cree que el rublo digital ayudará a luchar contra los estafadores. Según las estadísticas del Banco de Rusia, las acciones de los ciberdelincuentes siguen siendo un problema grave: el número de casos de robo de dinero de cuentas bancarias en el país en 2022 disminuyó por primera vez en 7 años, en un 15,31%.El experto del mercado de valores BKS Investment World Evgeni Kaliánov estima que gracias al rublo digital, la eficacia del control sobre el uso selectivo de los fondos presupuestarios aumentará un 70% en 10 años, mientras que el soborno y la corrupción podrán reducirse a la mitad en un horizonte de cinco años.Impacto en ciudadanos y empresas Otro problema al que puede ayudar el rublo digital, gracias a la presencia de un código único, es la filtración de datos personales, señala Gribkóv. Según las conclusiones de los analistas de Infowatch, el número de filtraciones en empresas rusas del sector financiero se multiplicó por 1,7 en 2022. El rublo digital también "limpiará" los gastos domésticos de los rusos, prosigue el experto. Por ejemplo, los niños no podrán gastar dinero en cigarrillos y alcohol, patatas fritas o caramelos si estaba destinado a comprar manuales. Subraya también que tal divisa no podrá utilizarse en transacciones prohibidas como apuestas o juegos de azar.Mediante el uso de contratos inteligentes, el engaño en las transacciones comerciales podría reducirse en un 40% en un horizonte de 10 años, explica Kaliánov a tiempo de resaltar que esto será posible gracias a que el pago en rublos digitales se realizará tras el cumplimiento de los términos del contrato.El rublo digital también puede afectar a las relaciones laborales entre ciudadanos y empresas, al reducir el volumen de salarios "grises", opinan los expertos. "Muchas medidas por parte del Estado van encaminadas a reducir la posible zona gris para que los empleados reciban seguridad social y más garantías. Animar a los empresarios a utilizar el rublo digital para hacer un seguimiento transparente de las liquidaciones con los empleados parece ser una de esas medidas", afirma Dmitri Puchkov, director de desarrollo de la plataforma Avito Work.Para el mercado laboral, se trata sin duda de una señal positiva que a medio y largo plazo puede servir de herramienta para su "blanqueamiento", concluye el experto.

💶 divisas, rusia, 💬 opinión y análisis, rublo